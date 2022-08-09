Производственная электротехническая компания. Как выбрать кабельное оборудование?

Монтаж кабельного лотка к потолку

Как правильно выполнить монтаж кабельного лотка к потолку. Способы монтажа кабельного оборудования. ООО КБ «Малиен» предлагает несколько вариантов сотрудничества с максимальными преимуществами для заказчика. Варианты крепления кабельного лотка на потолке.

Кабельные лотки прочно обосновались на рынке строительного оборудования. Ни один современный строительный проект не обходится без их использования. Это довольно обоснованно, учитывая тот факт, что данное изделие позволяет организовать линии кабельных проводов, одновременно предупреждая возможные повреждения кабельного провода: его перегрев, перепады напряжения, возгорания и т.п. Также данный способ организации проводов является весьма бюджетным, а широкий ассортимент монтажных аксессуаров позволяет осуществить проектировку зданий практически без ограничений.

Основной задачей кабельного лотка является упорядочение электрокабеля. Кабельные лотки являются универсальным приспособлением, находящим применение в целом спектре проектировочных решений. Одним из наиболее распространенных проектировочных решений является монтаж лотка для кабеля на потолочном пространстве. Монтаж в данном случае может быть осуществлен рядом способов: