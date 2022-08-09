Производственная электротехническая компания. Как выбрать кабельное оборудование?

Монтаж кабельного лотка к потолку
Как правильно выполнить монтаж кабельного лотка к потолку. Способы монтажа кабельного оборудования. ООО КБ «Малиен» предлагает несколько вариантов сотрудничества с максимальными преимуществами для заказчика. Варианты крепления кабельного лотка на потолке.
Кабельные лотки прочно обосновались на рынке строительного оборудования. Ни один современный строительный проект не обходится без их использования. Это довольно обоснованно, учитывая тот факт, что данное изделие позволяет организовать линии кабельных проводов, одновременно предупреждая возможные повреждения кабельного провода: его перегрев, перепады напряжения, возгорания и т.п. Также данный способ организации проводов является весьма бюджетным, а широкий ассортимент монтажных аксессуаров позволяет осуществить проектировку зданий практически без ограничений.
Основной задачей кабельного лотка является упорядочение электрокабеля. Кабельные лотки являются универсальным приспособлением, находящим применение в целом спектре проектировочных решений. Одним из наиболее распространенных проектировочных решений является монтаж лотка для кабеля на потолочном пространстве. Монтаж в данном случае может быть осуществлен рядом способов:
- С использованием перфоленты – способ, отличающийся своей экономичностью. Перфолента закрепляется на потолке анкерами, в которые вкручиваются болты. Крепление к самому лотку производится с помощью гаек и винтов. Жесткость данной конструкции ограничена, поэтому необходимо принимать во внимание, что лоток, закрепленный с помощью перфоленты, имеет сравнительно небольшую грузоподъемность. Дополнительным неудобством будет тот факт, что при использовании данного способа монтажа лоток оказывается на расстоянии, максимально приближенном к потолку, что ограничивает дальнейшие манипуляции, связанные с его эксплуатацией. Лучше всего этот способ подойдет для узких лотков.
- Крепление на С-образный подвес. Тоже не лучший вариант для объемных пучков электрокабеля. С другой стороны, способ также является экономичным ввиду того, что количество точек крепления является минимальным. Крепление осуществляется посредством шпилек и болтов.
- С помощью шпилек и профилей. Лоток для кабеля можно закрепить и на одной шпильке с профилем, размещенным посередине, дабы по максимуму сократить расходы. При этом необходимо будет иметь в виду, что и нагрузку подобная металлоконструкция выдержит только незначительную.
Крепление на несколько шпилек и профилей позволит значительно увеличить уровень максимальной нагрузки, которую способен выдержать лоток. В подобном случае монтаж осуществляется с помощью забивного анкера, закрепленного на потолке, а также шпильки, ввинчиваемой в резьбу анкера. Профиль необходимо зафиксировать горизонтально.
- Монтаж с использованием стойки и кронштейна. Способ предназначен для тяжелых кабельных трасс, которые рекомендуется закладывать в проволочные кабельные лотки. Для монтажа также понадобятся забивные анкеры, в которые вкручиваются болты.