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Секретный ингредиент, который изменит все: как вкусно замариновать шашлык

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Секретный ингредиент, который изменит все: как вкусно замариновать шашлык

Если хотите приготовить вкусный и мягкий шашлык, воспользуйтесь этим рецептом. Вероятно, он станет вашим любимым.

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Такой маринад готовится очень просто. Все ингредиенты – очень доступные.

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Рецепт маринада с уксусом

  • Время: 8 часов
  • Порций: 6 – 8

Ингредиенты:
– 2 килограмма свиной шеи;
– 1 килограмм лука;
– 1,5 литра воды;
– 3 столовые ложки уксуса;
– 2 столовые ложки соли;
– 2 столовые ложки сахара;
– перец и приправы по вкусу.

Приготовление:

  1. Мясо нарежьте кусками, а лук – кольцами.
  2. Сложите мясо и лук в кастрюлю и посолите.
  3. Смешайте в воде соль, уксус и сахар.
  4. Залейте мясо маринадом и оставьте на ночь в холодильнике.
  5. Пожарьте шашлык на углях до готовности.

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