Секретный ингредиент, который изменит все: как вкусно замариновать шашлык

Если хотите приготовить вкусный и мягкий шашлык, воспользуйтесь этим рецептом. Вероятно, он станет вашим любимым. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Такой маринад готовится очень просто. Все ингредиенты – очень доступные. Стоит попробовать Исчезнут со стола за секунду: как приготовить вкусные баклажаны на гриле Рецепт маринада с уксусом Время : 8 часов

: 8 часов Порций: 6 – 8 Ингредиенты:

– 2 килограмма свиной шеи;

– 1 килограмм лука;

– 1,5 литра воды;

– 3 столовые ложки уксуса;

– 2 столовые ложки соли;

– 2 столовые ложки сахара;

– перец и приправы по вкусу. Приготовление: Мясо нарежьте кусками, а лук – кольцами. Сложите мясо и лук в кастрюлю и посолите. Смешайте в воде соль, уксус и сахар. Залейте мясо маринадом и оставьте на ночь в холодильнике. Пожарьте шашлык на углях до готовности. Понравился рецепт? Узнайте, как приготовить вкусный домашний кетчуп к шашлыку.