ГлавнаяРецептыСекретный ингредиент, который изменит все: как вкусно замариновать шашлык Секретный ингредиент, который изменит все: как вкусно замариновать шашлык На чтение: 1 минута Если хотите приготовить вкусный и мягкий шашлык, воспользуйтесь этим рецептом. Вероятно, он станет вашим любимым. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Такой маринад готовится очень просто. Все ингредиенты – очень доступные. Стоит попробовать Исчезнут со стола за секунду: как приготовить вкусные баклажаны на гриле Рецепт маринада с уксусом Время: 8 часов Порций: 6 – 8 Ингредиенты: – 2 килограмма свиной шеи; – 1 килограмм лука; – 1,5 литра воды; – 3 столовые ложки уксуса; – 2 столовые ложки соли; – 2 столовые ложки сахара; – перец и приправы по вкусу. Приготовление: Мясо нарежьте кусками, а лук – кольцами. Сложите мясо и лук в кастрюлю и посолите. Смешайте в воде соль, уксус и сахар. Залейте мясо маринадом и оставьте на ночь в холодильнике. Пожарьте шашлык на углях до готовности. Понравился рецепт? Узнайте, как приготовить вкусный домашний кетчуп к шашлыку. Поделитесь с друзьями