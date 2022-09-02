Производство наружной рекламы в Казани — рекламные вывески и световые короба

Когда мы говорим о наружной рекламе или рекламе вне дома, мы имеем в виду рекламу, которая размещается в общественных местах и направлена на конкретную цель, поэтому это идеальное решение для связи с вашими клиентами. Носители наружной рекламы очень разнообразны: плакаты, рекламные щиты, вывески, цифровые экраны и т. д. Все эти инсталляции в общественных местах или местах, где происходят какие-либо действия, шоу или мероприятия. Вы можете заказать наружную рекламу в Казани для привлечения посетителей.

Среди его основных преимуществ можно выделить следующие:

Наружная реклама является очень ценным дополнением к рекламным кампаниям, проводимым в других СМИ, усиливая послание бренда.

Обеспечивает активные средства коммуникации 24 часа в сутки, семь дней в неделю.

Использует стратегические места для увеличения количества воздействий на целевую аудиторию.

Помогает адресовать концепцию к определенным сегментам.

Состоит из недорогих, эффективных и производительных носителей.

Наружная реклама от компании https://www.reklama-rt16.ru/ — один из самых универсальных и разнообразных средств массовой информации. Способ захвата концепции будет сильно отличаться в зависимости от используемого канала. Мы можем различать обычную рекламу и особые форматы с эффектом воздействия:

Рекламные щиты

Самый распространенный носитель из-за его эффективных характеристик с точки зрения трафика и видимости. Может использоваться в сочетании с 3D знаками, цифровыми экранами и т. д.

Неоновые вывески

Размещайте логотип бренда и иногда включайте изображения.

Муп, световая уличная реклама, реклама автобусных остановок

Типичные для городов, они обращаются к пешеходам и водителям. Обычно имеют две разные, не связанные между собой стороны.

Транспортная реклама

Реклама в автобусах, такси или метро. Космическое пространство этих транспортных средств используется для отображения рекламы или информации.

Видеоэкраны

Устанавливается в торговых центрах, стадионах и т. д.

Настенные пейзажи

Как правило, они охватывают некоторые виды переоборудования или трансформации, поэтому их дизайн и расположение зависят от особенностей здания.

Вывески

Часто используется в стратегических городских точках.

Стены

Перманентная реклама на фасадах зданий на дорогах или вблизи городов.

Рекламная индустрия сталкивается со значительными проблемами из-за растущих технологических проблем и изменений в привычках потребителей, предлагая постоянные решения и преимущества.