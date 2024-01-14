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Так готовят в дорогих ресторанах. Самый вкусный салат из крабовых палочек: ни одного праздника без него

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Так готовят в дорогих ресторанах. Самый вкусный салат из крабовых палочек: ни одного праздника без него

Крабовые палочки для многих ассоциируются с вредным компонентом для салата. Некоторые даже стараются избегать крабовых палочек, добавляя вместо них в салаты креветки, иные морепродукты. Но, иногда морепродукты могут только испортить вкус салата и делать блюдо неоправданно дорогим. Правда ли в таком случае, что крабовые палочки — это бюджетный аналог дорогих морепродуктов?

Не стоит называть крабовые палочки дешевым аналогом. Это простое дополнение к салатам, которое делает многие блюда вкуснее. Можно найти качественные крабовые палочки для своих салатов. Расскажем, какой вкусный салат можно сделать с палочками.

Ингредиенты для салата из крабовых палочек:

  • крабовые палочки — 200 г;
  • красный перец — шт.;
  • помидор — 2 шт.;
  • сыр — 70 г;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • майонез — 3 ст. л.

Приготовление крабового салата:

Нарезаем тонкими пластинами крабовые палочки. Очищаем перец от внутренностей и тоже нарезаем пластинами.

Выдавливаем из помидора внутреннюю часть, нарезаем мелкими дольками. Смешиваем крабовые палочки с перцем и помидором в одной миске.

Натираем на мелкой терке сыр и чеснок, смешиваем с остальными ингредиентами салата. Заправляем салат майонезом, солим и тщательно перемешиваем.

Так готовят в дорогих ресторанах. Самый вкусный салат из крабовых палочек: ни одного праздника без него

Получается простой закусочный салат из крабовых палочек.

Так готовят в дорогих ресторанах. Самый вкусный салат из крабовых палочек: ни одного праздника без него

Можно добавить к салату зелени для свежести.

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