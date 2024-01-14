Так готовят в дорогих ресторанах. Самый вкусный салат из крабовых палочек: ни одного праздника без него

Крабовые палочки для многих ассоциируются с вредным компонентом для салата. Некоторые даже стараются избегать крабовых палочек, добавляя вместо них в салаты креветки, иные морепродукты. Но, иногда морепродукты могут только испортить вкус салата и делать блюдо неоправданно дорогим. Правда ли в таком случае, что крабовые палочки — это бюджетный аналог дорогих морепродуктов?

Не стоит называть крабовые палочки дешевым аналогом. Это простое дополнение к салатам, которое делает многие блюда вкуснее. Можно найти качественные крабовые палочки для своих салатов. Расскажем, какой вкусный салат можно сделать с палочками.

Ингредиенты для салата из крабовых палочек:

крабовые палочки — 200 г;

красный перец — шт.;

помидор — 2 шт.;

сыр — 70 г;

чеснок — 2 зубчика;

майонез — 3 ст. л.

Приготовление крабового салата:

Нарезаем тонкими пластинами крабовые палочки. Очищаем перец от внутренностей и тоже нарезаем пластинами.

Выдавливаем из помидора внутреннюю часть, нарезаем мелкими дольками. Смешиваем крабовые палочки с перцем и помидором в одной миске.

Натираем на мелкой терке сыр и чеснок, смешиваем с остальными ингредиентами салата. Заправляем салат майонезом, солим и тщательно перемешиваем.

Получается простой закусочный салат из крабовых палочек.

Можно добавить к салату зелени для свежести.