Сейчас большинство автономной системы отопления выполняются за счет использования следующих ресурсов:

природного или сжиженного газа;

твердого топлива в виде торфа и угля;

жидкого топлива в виде мазут и солярки;

электроэнергии.

Кроме этого абсолютно любое использование ресурсов имеет свои плюсы и минусы. Если в доме используется отопление при помощи газа и дополнительно установлен бройлер, то люди кроме отопления всего дома имеют возможность ещё пользоваться горячей водой. Для установки такого оборудования необходимо отдельное помещение, наличие дымоходов, а также подводка к магистрали газа. Чтобы иметь возможность всё это установить, необходимо подключать только специалистов и иметь при этом разрешение в соответствующих органах, что требует дополнительных трат. Промышленное котельное оборудование вы можете заказать на сайте https://zelaz.ru/category/kotelnoe-oborudovanie.

По сравнению с тепловым насосом газовые котлы подлежат периодической профилактике, контролированию кранов, горелок и автоматики. Также именно они чаще всего устанавливаются в жилых домах, так как являются самым экономичным способом обогреть помещение зимой по сравнению с электрическими моделями. В магазинах техники и интернете сейчас можно приобрести любое отопительное оборудование.

В связи с тем, что жидкотопливные котлы работают на мазуте, для его хранения необходима емкость больших размеров на несколько тонн. Кроме того необходима установка электрического насоса, которая будет подавать данное сырье с места хранения в котел. А ещё необходимо позаботится об системе поджига, которая будет его включать. Стоит и не забыть закупить специальные фильтры, при помощи которых можно будет чистить форсунки от топлива. Так как в ином случае, если этого не делать, будет он засоряться, дымить, и снизит свою производительность. Затраты на монтаж такого оборудования и хранения сырья является очень затратными, как на начальном этапе, так и в процессе эксплуатации.

Твердотопливные котлы сейчас также очень популярны в нашей стране. Их легко можно установить и они не требует даже электричество. Однако, для того чтобы они горели, необходим всегда контроль и они загораются только вручную. Кроме этого они ещё имеют малую стоимость. Котлы электрические довольно популярные в нашей стране. При помощи них можно не только обогревать помещение в холода, а ещё иметь при этом теплую воду. Однако данный вид обогрева является очень затратным в электроэнергии.