Рецепт: Суп-пюре из брокколи — По-домашнему

Ингредиенты:

соцветия брокколи — 1велок;

масло сливочное — 50грамм;

лук репчатый — 1головка;

капуста цветная — 1 велок;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу;

картофель средний — 2 штуки;

сельдерей — 1корень

Способ приготовления:

Доброго хорошего дня!

Сегодня готовим вкусный и полезный суп-пюре из свежих овощей. Нам понадобится свежая брокколи, цветная капуста, картофель свежий. Ставим на плиту кастрюлю, кладём сливочное масло, нарезанный репчатый лук. Обжариваем до золотистого цвета. Кладём разделенные на соцветия брокколи, цветную капусту, картошку кубиками. Заливаем водой. Варим до готовности. Солим, перчим. Кладём корень сельдерея. Варим до готовности. Оставляем. Даём остыть. Затем заливаем в блендер. Все превращаем в суп-пюре. Можно добавить сливок. Будет ещё вкуснее. Лёгкое нежное и полезное блюдо готово. Приятного аппетита!

Время приготовления: 35 мин. Примерная стоимость порции: 250 руб.