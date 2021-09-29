Промышленные колесные опоры для чего их покупают?

При выборе гидравлических вилочных тележек необходимо оценивать немало их характеристик: от грузоподъемности и размеров вил до дополнительных опций и цены. Среди прочего нельзя забыть о колесах и опорных роликах, а вернее – о материале, из которого они изготовлены. И хотя производители в данном вопросе предлагают не так уж много вариантов, им стоит уделить внимание – от этого в немалой степени зависит удобство во время эксплуатации и траты на техническое обслуживание такой техники. Заказать колесные опоры для тележек вы можете на сайте koleca-telezhki.ru. Итак, что же лучше всего выбирать?

Из чего делают ролики и колеса?

Подавляющее большинство производителей гидравлических тележек предлагают колеса и ролики из всего лишь трех типов возможных материалов:

нейлон (полиамид): сделанные из такого синтетического волокна детали обеспечивают тележке мягкий, тихий, лишенный сильной тряски ход, что не только повышает комфорт для оператора, но и уберегает всю конструкцию от быстрого разбалтывания;

полиуретан: этот полимер жестче нейлона, зато не боится нагрузок (почти все тележки с повышенной грузоподъемностью имеют подобные колеса) и перепадов температур (в том числе морозов), плюс он очень износостойкий и долговечный;

резина: если быть точными, то такие колеса не полностью резиновые – они из металла и обрезиненные, что делает их, с одной стороны, прочными (они справляются с разбитым полом, порогами и т.п.), а с другой – относительно комфортными на ходу.

Если обобщить, то выбор должен производиться по следующей формуле: если на складе пол не отличается идеальным покрытием, на нем встречаются трещины и стыки, мелкий мусор (вроде бечевок и обрывков скотча), а также потеки воды или каких-либо агрессивных жидкостей (те же следы машинного масла), тогда стоит покупать тележку с колесами и роликами из резины или полиуретана – нейлон для таких условий не подходит.

Кстати, обратите внимание: ценовая политика разных производителей в вопросах исполнения колес тележек – разная. К примеру, у модели Smart Basic SB 2000, которую можно найти в каталоге «koleca-telezhki.ru», версии с полиуретаном и резиной стоят одинаково, а с нейлоном – на 8% дешевле. А вот Smart SD 2000 что с нейлоновыми, что с обрезиненными колесами оценивается абсолютно одинаково. Впрочем, не у всех моделей можно выбирать материал. А, например, в линейках у EP и Pfaff вообще отсутствуют варианты: с завода все тележки комплектуются обрезиненными колесами и полиуретановыми роликами.

Как продлить срок службы колес и роликов?

Хотя специалистами эти детали гидравлических тележек признаны расходными материалами (то есть меняются часто), соблюдение нескольких правил поможет продлить их ресурс, а значит – и сэкономить на ТО. Потому старайтесь:

не разгонять тележку: техника рассчитана на скорость 4-5 км/ч (то есть темп ходьбы), и при наборе даже 10 км/ч (при спуске с пандуса, к примеру) подшипники, ролики и колеса испытывают повышенные нагрузки – если на складе много таких мест, возможно, стоит заказать тележку с тормозами;

не наезжать на мусор: пыль, грязь, обрывки упаковочной пленки, бечевки и проволоки – попадая под колеса, они могут оказаться внутри каретки, что снижает ресурс и может заблокировать ее; также избегайте воды и других луж – при регулярном контакте они вредны даже для полиуретана и резины.

Впрочем, в последнем случае стоит критически оценить условия на самом складе. Вполне возможно, что привести его пол в порядок (или как минимум регулярно проводить качественную уборку) будет гораздо выгоднее и проще, чем постоянно тратиться на замену колес и роликов у всего парка тележек.