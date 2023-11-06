Вкусно и полезно: рецепт морковного салата (видео)

Если хотите, чтобы салат был еще вкуснее, дайте ему постоять, чтобы он хорошо пропитался заправкой.
Легкий и питательный морковный салат с яйцом – лучшее блюдо для тех, кто следит за фигурой. Такое блюдо легко усваивается и не оседает на талии лишними миллиметрами. Проверенным рецептом салата поделилась автор кулинарного блога «Вкусные рецепты на каждый день». Рекомендуем и вам приготовить его, тем более, что много времени это не займет.
Вкусный и полезный морковный салат
Ингредиенты:
- морковь свежая – 500-600 гр;
- яйца – 6 шт;
- сыр твердый – 150 гр;
- сметана (жирная) – 2 ст. л;
- чеснок – 3 зубчика;
- специи: соль, перец – по вкусу.
Способ приготовления:
Яйца отварить вкрутую, охладить, после чего натереть на крупной терке. Морковь помыть, почистить и натереть на морковке со средними отверстиями.
Чеснок очистить и пропустить через пресс.
Все ингредиенты сложить в салатник, туда же добавить сметану и специи, все хорошо перемешать. Если хотите, чтобы салат был еще вкуснее, дайте ему постоять, чтобы он хорошо пропитался заправкой.
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