Прописка в Киеве

Не для кого не секрет, что для любой деятельности необходимо иметь прописку в Киеве. Без прописки нельзя устроится на работу, взять кредит, получить загранпаспорт и многое другое. В жизни бывают всякие ситуации и порой у людей нет возможности прописаться где-то. Однако, сейчас это не проблема. Если Вам необходимо получить Киевскую прописку сроком до трех лет, то это займет совсем немного времени.

Для того, что оформить прописку в городе Киев, нужны такие документы: паспорт и копия, военный билет (если военнослужащий или военнообязанный). Для нерезидентов страны нужен временный или постоянный документ на проживание в Украине.

Покупая прописку в столице вы получаете целый ряд преимуществ. Прописка временного типа может быть оформлена сроком от трех месяцем до трех лет. Прописка в городе Киев осуществляется в домах частного типа или квартирах, мы не прописываем в общежитиях. Также можно посмотреть документы на недвижимость, в которой будете прописаны. На адрес прописки будет приходить почта, о получении почты будете проинформированы путем почты или мессенджеров (стоимость этой функции включена в прописку). На протяжении действия договора о временной прописки, компания сопровождает клиентов и дает все необходимые консультации. Компания с клиентом заключает договор, по которому обязана предоставить указанную услугу. Договор выступает своего рода гарантией для клиента, в том, что услуга будет оказана и не будет взиматься дополнительная плата.

Причин для получения прописки в столице может быть много. Если у Вас появилась такая необходимость, тогда Вам следует оставить заявку. С помощью нашей услуги Вы сэкономите время и силы. Ведь для того, чтобы попасть в ЦАУ в нашей стране, нужно потратить много сил и выстоять в нереальных очередях. Заказав временную регистрацию в Киеве, Вы получите прописку на необходимый срок (до трех лет), прописка будет в квартире или частном доме, есть доступ к документам места регистрации. Вы подпишите гарантийный договор.