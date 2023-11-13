Его обожают все. Салат «Красна девица». Интересный и несложный рецепт

У любого кулинара есть любимые салаты, которые он готовит постоянно и на любой праздник. У кого-то рецептов салатов много на любой случай в жизни, у кого-то один салат на все праздники.

Однако, иногда гости и сами хозяева устают от типичных салатов. Как правило, в таких ситуациях стоит разнообразить свою книгу рецептов. Не все готовы долго искать новый вкусный салат. Бывает, что нововведение в рацион салаты не оправдывают вкусовых ожиданий.

Не стоит отчаиваться, нужно лишь повременить. Подумайте, что вам нравится в салатах, а какие продукты табу.

Расскажем рецепт одного из вкусных и оптимальных для многих салатов — “Красна девица”.

Ингредиенты для салата “Красна девица”:

Куриное филе отварное — 300 г;

Морковь по-корейски — 200 г;

Зелёный горошек — 250 г;

Яйца — 2 шт.;

Помидоры — 2 шт.;

Кунжут чёрный — 1 ч. л.;

Майонез — 120 мл.

Приготовление салата “Красна девица”:

Смазываем дно салатника сеточкой из майонеза. Нарезаем куриное отварное филе на маленькие кубики, выкладываем в салатник ровным слоем.

Смазываем куриный слой майонезом, кладем на него морковь по-корейски. Формируем на слое из моркови сеточку из майонеза, всыпаем зеленый горошек. Заранее выливаем из горошка жидкость.

В отдельную тару разбиваем яйца, солим и взбиваем. Яичную смесь делим на две части. Вливаем одну часть яичной смеси на сковороду, формируем тонкий блин и обжариваем с обеих сторон.

Обжариваем аналогично второй блин. Оба выкладываем друг на друга и сворачиваем, нарезаем на небольшие полоски.

Данные полоски выкладываем на поверхность слоя с горошком, смазываем майонезом. Нарезаем маленьким кубиком помидор, выкладываем на слой из яичного блина.

Посыпаем приготовленный салат кунжутом.

Получается отменный праздничный закусочный салат к Новогоднему столу.