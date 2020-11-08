Просмотр фильмов дома

Недавно я перебирал просмотры «Чужих вещей» на Netflix.

Когда я писал о просмотре последнего эпизода в своих учетных записях в социальных сетях, довольно много людей поделились некоторыми предложениями (спасибо!), Но тот, который казался самым странным — потому что это вообще не фантастическое шоу, — это называется Ночь. С молниеносными рефлексами я переключился на приложение HBO Go. Мое 200-мегабитное соединение почти не замечалось, хотя я смотрел Stranger Things в 4K, а HBO Go был на моем iPad Pro и транслировался в HD, когда я работал в браузере в фоновом режиме. Рекомендуем вам смотреть в онлайне сериалы тут https://nanya.ru/articles/family_leisure/pochemu_shkolnikam_polezno_smotret_multfilmy_a_vam_sostavlyat_kompaniyu/.

Я подсел. Возможно, я никогда не вернусь к тому, чтобы смотреть фильмы и телевидение одинаково.

Что изменилось в технологии, что вызвало этот огромный сдвиг в моем собственном мыслительном процессе? Я большой любитель кино, и в течение последних двух десятилетий я всегда выбирал театральный релиз, как Star Trek: Beyond, больше всего на HBO. Еще до прошлого года я рассматривал Netflix как канал для просмотра фильмов (как они есть), а не как способ для потоковой передачи оригинальных шоу. Если бы я использовал приложение HBO, это было для поиска фильмов.

Вот сдвиг: мгновенный доступ определенно благоприятствует эпизодическому телевидению. Мне потребовалось много времени, чтобы осуществить этот переход, и я все еще планирую посмотреть новый фильм «Звездные войны» в декабре этого года. Я не сдаюсь в Голливуде. И все же, я могу сказать, что теперь я большой поклонник другого формата, который поощряет не просто скучные просмотры, но, что более важно, легкие развлечения.

Что такое худой? Это то, что мы делаем на планшетах и ​​на ноутбуке. Мы занимаемся по-разному, мы используем другую эргономическую позу. Когда я смотрел «Ночь», меня не было на диване. На самом деле, я не смотрел ни одного шоу HBO Go в гостиной, хотя знаю, что легко (и дешево) транслировать с планшета на что-то вроде Google Chromecast.

Обычно, когда я смотрю эти шоу, я либо за столом, либо с пассажиром в машине, либо сижу за кухонным столом, либо даже иду от одного собрания к другому. Происходит невероятное слияние, переход из гостиной в любое место . Высокоскоростной доступ, мобильные гаджеты, эпизодическое телевидение, множество опций для приложений, таких как Netflix, и меняющееся мышление о том, когда, где, почему и как мы потребляем развлечения.