Просмотр сериалов и фильмов в онлайне

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Нужен ли телевизор женщине?

Сейчас стало очень популярно отказываться от тв, если раньше это делали больше из сугубо религиозных убеждений. То сегодня все чаще встречаются люди, и целые семьи, которые предпочли выбрать путь развития и отказ от просмотра тв. Сегодня можно очень доступно и в хорошем качестве все серии сериала Очень странные дела посмотреть онлайн.

Сразу скажу, что у нас дома с мужем есть тв. И мы его смотрим, муж частенько после работы включает канал дискавери, а я…А мне честно говоря не интересно смотреть тв. Почему?

1. Многие передачи и фильмы крутят по 100 раз;

2. Меня,особенно в период беременности стала безумно раздражать реклама;

3. Большинство передач не несут для меня никакой ценности;

4. Слишком много негатива.

С наступлением осени мы все чаще и чаще начинаем задумываться над тем, как же можно скоротать время и весело провести эти пасмурные дни. Безусловно, есть большое количество способов: чтение книг, прохождение компьютерных игр и так далее. Тем не менее, наибольшей популярностью среди современной молодежи пользуется просмотр любимых фильмов и сериалов. И не удивительно, ведь такой способ времяпровождения имеет огромное количество преимуществ, оспорить которые довольно таки сложно. Данный интернет ресурс предлагает своим клиентам возможность смотреть свои любимые фильмы и сериалы в отличном качестве совершенно бесплатно. Так что, если вы являетесь любителем просмотра фильмов, то данный сайт станет для вас по настоящему ценной находкой.

Я как и многие полностью заменила тв интернетом и книгами. Новости которые мне необходимо узнать я итак узнаю либо от «заинтересованных» знакомых, либо из ленты «горячих» новостей. Передачи которые мне интересны я смотрю в интернете и без рекламы,что значительно экономит не только время, но и нервы.

Женщина — существо очень чувствительное. Возможно мужчин тв отвлекает от рабочих будней,но женщин тв убивает. Я в этом просто уверенна!

Женщина это «батарейка» для всей семьи и все члены семьи возвращаясь в семейное гнездышко хотят чувствовать прежде всего уют,тепло и «заряжаться счастьем» от хозяйки, жены, мамы.

Когда женщина, особенно если она домохозяйка проводит дни напролет перед тв,смотря сериалы и новости, о каком тепле и какой энергии может идти речь?

ТВ безжалостно сжирает время всех! И самое ужасное- оно лишает сил!

Это такой электронный «вампир» который притворяется вашим другом,а за вашей спиной строит против вас и ваших близких козни.

Зачем женщины смотрят тв:

1. чтобы отвлечься от домашних дел

2. чтобы было о чем болтать с подругами

3. чтобы удостовериться какие же мужики сво…

И все только для того чтобы отвлечься от реальной жизни! Не брать ответственность за свою жизнь,не меняться,не совершенствоваться, не замечать существующих проблем с мужем или ребенком, а просто отвлечься.

Как сделать свою жизнь интересной без тв:

1. читайте книги, старайтесь покупать бумажные книги или отключайте интернет на время чтения.

2. смотрите программы которые действительно вам нужны

3. слушайте аудиокниги, аудиолекции

4. ставьте цели

5. планируйте свою жизнь

6. не останавливайтесь в самосовершенствовании, вы еще не умерли!

В женской жизни столько всего интересного! Мы можем быть и мамами и женами и хозяйками и личностями и профессионалами! Стоит только убрать «хлам» из своей жизни, столько только избавиться от «вампиров» времени и перед нами открываются новые возможности для самореализации!

Вспомните чему вы хотели научиться, что посмотреть, где побывать, что почитать, что сделать в своей жизни. И действуйте, преображайте свою жизнь сами,будьте ответственны за себя.

Выключите ТВ, используйте возможности!

Интересный факт:

Британские ученые обнаружили что в среднем человек проводит около 10 лет своей жизни перед тв!