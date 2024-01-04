Самая вкусная постная начинка: готовим вареники на Крещение

Вареники – блюдо, которое должно быть обязательно на праздничном столе. Главное условие – постная начинка.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Вкусные, сытные вареники с начинкой из квашеной капусты – это то, что нужно для особой трапезы. Приготовьте по простому пошаговому рецепту одно из главных блюд вашего праздничного стола.

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Рецепт вареников

Время: 1 час

1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 стакан муки;

– пол стакана кипяченой холодной воды;

– 1 яйцо;

– 150 – 200 грамм квашеной капусты;

– подсолнечное масло для жарки;

– 1 луковица.

Приготовление:

В кастрюлю поместите капусту и варите до мягкости. Когда она будет готова, слейте лишнюю воду и подождите пока остынет. Лук нарежьте мелкими кубиками и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета. Соедините капусту, лук, соль и чёрный перец по вкусу. Замесите тесто из муки, яиц и воды. Слепите вареники с капустной начинкой и дать им настояться минут 15 перед тем как варить. Готовить их следует в подсоленном кипятке.

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