ГлавнаяРецептыСамая вкусная постная начинка: готовим вареники на Крещение Самая вкусная постная начинка: готовим вареники на Крещение На чтение: 1 минута Вареники – блюдо, которое должно быть обязательно на праздничном столе. Главное условие – постная начинка. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Вкусные, сытные вареники с начинкой из квашеной капусты – это то, что нужно для особой трапезы. Приготовьте по простому пошаговому рецепту одно из главных блюд вашего праздничного стола. К теме Для вареников или подливки: сколько нужно варить сушеные грибы Рецепт вареников Время: 1 час Порций: 4 Ингредиенты: – 1 стакан муки; – пол стакана кипяченой холодной воды; – 1 яйцо; – 150 – 200 грамм квашеной капусты; – подсолнечное масло для жарки; – 1 луковица. Приготовление: В кастрюлю поместите капусту и варите до мягкости. Когда она будет готова, слейте лишнюю воду и подождите пока остынет. Лук нарежьте мелкими кубиками и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета. Соедините капусту, лук, соль и чёрный перец по вкусу. Замесите тесто из муки, яиц и воды. Слепите вареники с капустной начинкой и дать им настояться минут 15 перед тем как варить. Готовить их следует в подсоленном кипятке. Это очень вкусно: как приготовить мороженое хека. Поделитесь с друзьями