Просто стрижки — в любой парикмахерской, а в барбершоп FIRM — атмосфера, душа и смысл

Только ли старики носят пышные бороды?

Мода на ношение бороды и легкой небритости в течение последних нескольких лет вернулась и не сдает своих позиций. Мужчины массово отращивают растительность на лице, подчеркивая тем самым свою брутальность и маскулинность.

Существует много вариаций форм мужских бород, но самой популярной на данный момент является полная ("full beard"). Она не требует заморочек в уходе, все что необходимо выполнять — это периодически подстригать ее, придавая аккуратную форму. Для того, чтобы отрастить такую густую длинную шевелюру на своем лице необходимо придерживаться правила четырех недель. Оно заключатся в том, что Вы не должны прикасаться к своей щетине минимум 4 недели, изредка посещая парикмахера для корректировки форма отросшего волосяного покрова. Барбершоп FIRM в Москве предлагает своим гостям полный спектр услуг по уходу за их растительностью на лице, начиная от бритья и стрижки, заканчивая продажей специализированных косметических средств для бороды.

Происхождение первых барбершопов

Культура барберства берет свое начало в далеком 18 веке в Англии. Именно в Лондоне в 1805 году появился первый специализированный салон красоты для мужчин. Немного позже подобные заведения стали появляться и на просторах Соединенных Штатов Америки. Зачастую такие салоны были совмещены с баром или магазином. Женщинам вход в подобные места был категорически воспрещен.

Спад популярности мужских салонов красоты

С изобретением безопасной бритвы, востребованность барбершопов резко упала. Мужчины предпочитали самостоятельно бриться в домашних условиях, ведь таким образом они значительно экономили собственное время.

В связи с упомянутой выше модой на буйную растительность на лице, мужские парикмахерские обрели вторую жизнь и сейчас пользуются бешенной популярностью. Ведь где же еще, как не здесь, представитель сильного пола сможет провести свое время в приятной мужской компании по интересам и заодно привести свою внешность в порядок.

Профессиональный барбер, обслуживший множество клиентов, руки которого совершили тысячи стрижек, учтет все индивидуальные особенности внешности и с легкостью сможет подобрать форму бороды, усов и стрижку, которая подойдет лично Вам. В перечне услуг барберхауса FIRM Вы сможете найти такие услуги, как стрижка и укладка волос, моделирование бороды, королевское бритье, камуфлирование седины, стрижка для детей, а также комплексные наборы услуг.

Источник: firmbarbershop.ru.