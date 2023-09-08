По утрам брать овсянку следует не только для варки обычной каши. Из нее можно приготовить достаточно оригинальное блюдо, которое с удовольствием будут есть даже малыши. Советуем подать своим родным к завтраку аппетитный кабачковый пирог с овсянкой, и они обязательно в него влюбятся.

Это блюдо отличается особой питательностью. Оно выходит сытным и вкусным, потому заряжает вас энергией на целый день. К слову, использовать пшеничную муку во время его приготовления вам не придется.

Как приготовить кабачковый пирог с овсянкой на сковороде

Маленькая хитрость. Когда вы соедините овсяные хлопья с натертым кабачком, оставьте их на кухне хотя бы на 10–15 минут. За это время овощ выделит сок. Овсянка его впитает и набухнет. В результате вы получите массу нужной консистенции для приготовления идеального закусочного пирога.

Ингредиенты

Кабачок1 шт. Овсяные хлопья1 стак. Яйцо3 шт. Черный перец (молотый)2 щеп. Соль0,5 ч. л. Чеснок1 зуб. Укроп по вкусу Зеленый лук по вкусу Творог70 г Сметана2 ст. л. Подсолнечное масло по вкусу

Приготовление

Тщательно промываем кабачок. Натираем его на крупной терке. Всыпаем к натертому овощу овсяные хлопья. Хорошенько всё перемешиваем. Оставляем смесь на 15 минут при комнатной температуре. В отдельной емкости взбиваем яйца с черным молотым перцем. Очищаем чеснок. Пропускаем его через пресс. Промываем укроп и обсушиваем его. Мелко нарезаем зелень. Добавляем соль, чеснок и укроп к яичной смеси. Тщательно перемешиваем до однородности. Добавляем яичную смесь к кабачковой массе. Хорошенько перемешиваем все ингредиенты. Оставляем на 10 минут на кухне.Разогреваем сковороду с подсолнечным маслом. Выкладываем массу из кабачка и овсяных хлопьев. Ровняем ее при помощи кулинарной лопатки. Поджариваем кабачковую массу с одной стороны до румяности под крышкой на среднем огне. Готовим намазку. Для этого соединяем в глубокой емкости творог со сметаной. Мелко нарезаем промытый зеленый лук. Добавляем его к творожной массе. Пробиваем всё погружным блендером до однородности.Через 6–7 минут после начала приготовления будущего пирога снимаем крышку. Прикладываем к сковороде тарелку. Аккуратно переворачиваем пирог. Отправляем сковороду снова на огонь. Выкладываем на нее пирог другой стороной. Покрываем верхушку творожной намазкой, равномерно ее распределяя. Накрываем пирог крышкой. Держим его на среднем огне еще в течение 6 минут. Готово!

Кстати, чтобы вам было легче переворачивать пирог на другую сторону, можете смазать тарелку маслом. Тогда блюдо лучше будет по ней скользить. Так вы быстро сможете перейти к заключительному этапу приготовления.