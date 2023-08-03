Основной профиль нашей компании – аренда оборудования: звукового, светового и сценического для проведения различных мероприятий. Мы располагаем опытной командой профессионалов в штате, широкими возможностями по доставке взятой техники и даем возможность использовать звуковое и сценическое оборудование на взаимовыгодных условиях.

Заказать проведение праздников в Ставрополе вы можете на сайте pro-ivent.ru/provedenie-prazdnikov.

Доступные в списке устройства позволяет провести любой праздник или мероприятие на высоком уровне при минимальных затратах на любое музыкальное или световое оборудование. Нашу компанию отличает не только высокий уровень квалификации, но и адекватная ценовая политика, а также лояльное ценообразование для постоянных клиентов.

Аренда звукового оборудования у нас, выгодна тем, что мы не перекупаем и не пересдаем чужой аппарат, мы сами формируем ценовую политику, исходя из потребностей, задач и объемов работы.

Все что касается видеооборудования, светового оборудования, мы также обеспечены собственным аппаратом, который с удовольствие отдадим в аренду, чтобы Ваше мероприятие удалось на славу.

Основные виды аппаратуры, которые мы сдаем в аренду

Звуковое оборудование, в том числе и профессиональное звуковое оборудование;

Световое оборудование;

Видеооборудование;

Спецэффекты;

Мебель;

Сцены;

Музыкальные инструменты.

Кроме всего прочего, взять звук в аренду или любое музыкальное оборудование теперь проще лишь потому, что мы позаботились, и сформировали специальные наборы -«Комплекты аппаратуры» наиболее подходящие под тот или иной праздник или мероприятие.

Почему, нужно довериться именно нам?