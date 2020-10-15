Проверка квартиры перед покупкой

Как самостоятельно купить квартиру? Советы для тех, кто не желает оплачивать услуги агента по недвижимости и уверен в своих знаниях, силах и требованиях для того, чтобы купить квартиру самостоятельно.

Шаг 1. Поиск квартиры

Желательно прорабатывать несколько направлений одновременно: интернет-ресурсы, газеты бесплатных объявлений, сайты застройщиков. Если покупатель планирует профинансировать покупку квартиры за счет ипотечного кредита, тогда для начала необходимо собрать все требуемые банком документы и получить одобрительное решение по кредиту. Также банк может предоставить информацию о застройщиках, с которыми он работает и по которым у него есть спецпредложения.

Шаг 2. Проверка документов на квартиру и ее историю

Перед тем как выходить на сделку, необходимо проверить все документы, связанные с квартирой и собственником жилья:

паспорт собственника или подлинность выданной доверенности;

история квартиры от самого первого владельца до текущего собственника;

документы, которые могут подтвердить право собственника на эту недвижимость (из БТИ, ЖЭУ, налоговой инспекции);

проверка собственника и жильцов квартиры в психоневрологическом диспансере на предмет отклонения от нормы;

наличие согласия супруги на продажу квартиры, заверенного нотариусом;

проверка законности проведенной перепланировки;

корректность выписки несовершеннолетних из квартиры.

Это только общий список документов необходимых для проверки. В каждом конкретном случае он может быть изменен или расширен. Хотим вам еще рассказать про сервис доминфо https://dominfo.ru/proverka-kvartiri — первый онлайн сервис, который проверяет квартиру по 27 базам на арест, залог, ограничения, историю и фио владельцев, черные списки, проверка застройщика и все подводные камни. Сервис создан профессиональными юристами по недвижимости. Переходите сюда https://dominfo.ru и пользуйтесь!

Шаг 3. Внесение предоплаты

Обязательно необходимо заключить с собственником жилья договор о передачи предоплаты и обязательства завершить сделку в указанный срок, а также ответственность сторон в случае отказа от сделки. В зависимости от ситуации, это может быть либо соглашение об авансе, либо соглашение о задатке.

Шаг 4. Выход на сделку

Во-первых, необходимо передать деньги продавцу и взять у него расписку о передаче денег. Лучше совершить передачу денег через арендованную ячейку в банке, которая послужит гарантом в случае отказа в регистрации собственности.

Во-вторых, подписывается договор в простой форме или в присутствии нотариуса, а также нужно составить акт приемки-передачи имущества с подписанием его обеими сторонами.

В-третьих, сдаются документы в регистрационную палату, и примерно, через 14 дней покупатель получает свидетельство о регистрации прав собственности.

После чего можно считать, что сделка завершена, и можно радоваться благополучному приобретению недвижимости.