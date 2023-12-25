Как пожарить селёдку без запаха: хозяйки делятся хитростями – все гениально просто

Пожарить селёдку без запаха может показаться невозможным, но на самом деле это довольно просто. Вам нужно лишь придерживаться нескольких простых шагов.

Во-первых, вы должны правильно подготовить селёдку. Очистите её от внутренних органов и промойте под теплой водой.

Затем опустите её в соленую воду примерно на полчаса, чтобы избавиться от лишнего рыбного запаха.

Во-вторых, вы должны правильно приготовить селёдку. Начните с приготовления маринада из лимонного сока, соли, перца и немного масла. Затем положите селёдку в маринад и оставьте на несколько часов. Это поможет уменьшить запах рыбы.

В-третьих, вы должны правильно пожарить селёдку. Начните с приготовления панировки из муки, панировочного порошка и специй.

Затем обваляйте селёдку в панировке и пожарьте её на предварительно разогретой сковороде. Не забудьте периодически поливать рыбу маслом, чтобы она не пригорела.

В заключение, пожарить селёдку без запаха действительно возможно. Вам нужно лишь правильно подготовить и приготовить рыбу, а затем правильно пожарить её. Если вы придерживаетесь этих простых шагов, то ваша селёдка будет вкусной и без лишнего запаха.

Ранее мы рассказывали, почему вредно есть жареные пельмени.

Все статьи автораРубрика: Диеты и кулинария Проверено редакцией Мы стараемся максимально точно отображать информацию на ТУТ НОВОСТИ. Читайте подробнее о том, как мы контролируем факты.