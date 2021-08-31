Проверка полиграфом на измену – шанс доказать свою невиновность

Тесты на детекторе лжи становятся все более популярными среди клиентов детективного агентства Privat Detective. Чаще всего частные клиенты обращаются за помощью на проверку на детекторе (полиграфе) в сфере: предательства, измен, обвинений, других семейных дел.

Бизнес-клиенты чаще всего сообщают о воровстве, проверке авторитета сотрудников и по другим вопросам.

Используемые в настоящее время полиграфы – это в основном компьютерные полиграфы, оснащенные соответствующим современным программным обеспечением, эффективность проверки на полиграфе с использованием новейших компьютерных полиграфов достигает 98%.

Для проведения достоверной и тщательной экспертизы нужен не столько частный детектив, сколько специалист в области работы на полиграфе. Датчики на приборе необходимо правильно носить в нужных местах на теле. Вопросы, в том числе контрольные, следует задавать в правильном порядке, не вызывая сомнений.

Тесты на детекторе лжи проводятся лицом, уполномоченным проводить такие тесты, имеющим многолетний опыт работы и сотрудничающим со многими другими организациями, пользуясь многолетним опытом и профессионализмом в проведении тестов.

Для чего используется проверка на полиграфе

Проверка на полиграфе – самый простой способ получить информацию о том, произошло ли что-то и, при необходимости, как это было. Этот метод научно подтвержден и оценен в судебной медицине. Диагностическая ценность тестов для доказательной базы составляет более 90%.

Тест на полиграфе предполагает введение стимула в виде вопроса и чтение реакции после ответа. Эксперт оценивает, типична ли реакция респондента для людей, которые отвечают честно или неискренне.

Для каждого случая подбирается определенный тип теста. Количество соответствующих вопросов ограничено и варьируется в зависимости от типа теста и его диагностической ценности.

Обследование занимает в среднем 2-3 часа.

Полиграфы давно используются в криминалистике, но они также являются отличной поддержкой для людей, которые по разным причинам хотят решить между собой истинность (или ложность) конкретных слов.