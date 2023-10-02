Рецепт: Легкий штрудель из лаваша — с творожным сыром

Ингредиенты:
тонкий лаваш — 1 шт.;
яблоки свежие небольшие — 5 шт.;
творожный сыр сливочный — 1 банка;
сахарный песок — 3 ст. ложки;
масло сливочное — 30 гр.;
яйцо для смазывания выпечки — 1 шт.;
кокосовая стружка для обсыпки — по вкусу
Способ приготовления: Доброго времени суток всем. Я уже неоднократно делала попытки приготовить блюда из лаваша. Мне и до сих пор нравится идея быстрых и вкусных блюд с лавашом. Я не хочу сказать, что он заменяет тесто. Но иногда получается довольно таки вкусно.
Яблок нынче большой урожай. Поэтому пришлось залазить в интернет и разнообразить приготовление различной выпечки из яблок (не говоря уже о заготовках на зиму).
На этот раз делала штрудель из лаваша с яблоками.
Рецепт простой, но его можно усложнять за счёт добавления различных ингредиентов.
Для начала разогрела сливочное масло на сковороде.
высыпала сахарный песок и дождалась пока он растает в масле и начнет закипать. Это я определила по прозрачному цвету и пузырькам. Затем выложила яблоки.
Как только яблоки стали полупрозрачными, они начали карамелизироваться.
В это время подготовила лаваш. Развернула его и выложила творожный сыр.
Ровно распределила по поверхности и выложила уже готовые яблоки.
Лаваш скрутила по принципу рулета. Разбила в кружку яйцо. Рулет смазала яйцом.
Выпекала в духовке до румяной корочки.
Так как все продукты уже готовые к употреблению, то запекается такой штрудель для того, чтобы он имел форму, не расползался и корочка была хрустящей.
Готовый штрудель помазала сливочным маслом.
Посыпала кокосовой стружкой.
Приятного чаепития!
Время приготовления: 20 мин. Примерная стоимость порции: 40 руб.