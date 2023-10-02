Рецепт: Легкий штрудель из лаваша — с творожным сыром

Ингредиенты:

тонкий лаваш — 1 шт.;

яблоки свежие небольшие — 5 шт.;

творожный сыр сливочный — 1 банка;

сахарный песок — 3 ст. ложки;

масло сливочное — 30 гр.;

яйцо для смазывания выпечки — 1 шт.;

кокосовая стружка для обсыпки — по вкусу

Способ приготовления: Доброго времени суток всем. Я уже неоднократно делала попытки приготовить блюда из лаваша. Мне и до сих пор нравится идея быстрых и вкусных блюд с лавашом. Я не хочу сказать, что он заменяет тесто. Но иногда получается довольно таки вкусно.

Яблок нынче большой урожай. Поэтому пришлось залазить в интернет и разнообразить приготовление различной выпечки из яблок (не говоря уже о заготовках на зиму).

На этот раз делала штрудель из лаваша с яблоками.

Рецепт простой, но его можно усложнять за счёт добавления различных ингредиентов.

Для начала разогрела сливочное масло на сковороде.

высыпала сахарный песок и дождалась пока он растает в масле и начнет закипать. Это я определила по прозрачному цвету и пузырькам. Затем выложила яблоки.

Как только яблоки стали полупрозрачными, они начали карамелизироваться.

В это время подготовила лаваш. Развернула его и выложила творожный сыр.

Ровно распределила по поверхности и выложила уже готовые яблоки.

Лаваш скрутила по принципу рулета. Разбила в кружку яйцо. Рулет смазала яйцом.

Выпекала в духовке до румяной корочки.

Так как все продукты уже готовые к употреблению, то запекается такой штрудель для того, чтобы он имел форму, не расползался и корочка была хрустящей.

Готовый штрудель помазала сливочным маслом.

Посыпала кокосовой стружкой.

Приятного чаепития!

Время приготовления: 20 мин. Примерная стоимость порции: 40 руб.