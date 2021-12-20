Проверка работы вентиляции. Чистка воздуховодов вентиляции

Вытяжка над плитой в качестве вентиляции

При включении такой вытяжки весь объем воздуха из квартиры уходит за считанные минуты и при герметичности окон и дверей загрязненный воздух засасывается из вентиляционных каналов, а так как каналы соединены между собой то в квартиру будет поступать неприятный запах из других помещений. Решить такую проблему не трудно – нужно всего лишь открывать створку окна при работе вытяжки над плитой.

Условия правильной работы вентиляции

Обязательное условие нормально работающей вентиляции – это наличие заглушки в вентиляционном канале квартиры, т. е. выход воздуха из помещения должен иметь только одно направление – вверх по каналу, иначе возможен обратный ход тяги.

Для вентиляции в туалете используются вентканалы стандартных сечений 130х130 мм или 140 мм диаметром. Использовать мощные вентиляторы для принудительной вытяжки не имеет смысла т. к. при большом потоке воздуха вентилятора он сам себя подпирает, и производительность его падает.

Это происходит потому что вентиляционный канал не может пропустить большой поток воздуха из за маленького сечения канала. Вентиляторы могут быть накладными или канальными и зависят от способа их установки.

Подключить к сети такие вентиляторы можно непосредственно к проводам установленного светильника туалета или во время очередного ремонта туалета провести отдельную проводку и поставить отдельный выключатель. Хорошо зарекомендовали себя вентиляторы с таймером.

Когда вы покидаете туалетную комнату, вентилятор продолжает еще работать некоторое время, удаляя остатки неприятных запахов. Выбирая вентилятор для вентиляции в туалете, обратите внимание на уровень шума, он не должен превышать 40db.