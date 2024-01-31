ГлавнаяРецептыНе выбрасывайте черные бананы: готовим невероятный Banana bread, как в американском Старбаксе Не выбрасывайте черные бананы: готовим невероятный Banana bread, как в американском Старбаксе На чтение: 1 минута Если вы не успели съесть бананы и они потемнели, не выбрасывайте их. Попробуйте приготовить вкусный и ароматный банановый хлеб. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Он прекрасно подойдет к чаю или кофе. Подойдут не только темные бананы, а любые. Стоит попробовать Простое и очень нежное: готовим лимонное печенье по рецепту звездного судьи «МастерШеф» Рецепт бананового хлеба Час: 1 час 30 минут Порций: 6 Ингредиенты: – 4 банана; – 75 граммов масла; – 150 граммов сахара; – 1 яйцо; – 210 граммов пшеничной муки; – 0,5 чайной ложки соды; – 1 чайная ложка разрыхлителя; – 1 чайная ложка ванильного экстракта; – щепотка соли. Приготовление: Разомните 3 банана вилкой, добавьте растопленное сливочное масло, сахар и щепотку соли. Взбейте яйцо и добавьте его тоже к банановому пюре. Отправьте в миску с бананами соду, разрыхлитель, ванильный экстракт и хорошо перемешайте. Всыпьте муку и снова хорошо перемешайте. Форму для запекания смажьте маслом и посыпьте мукой. Перелейте тесто, разрежьте банан пополам вдоль и украсьте этими половинками будущий хлеб. Выпекайте в разогретой до 175 – 180 градусов духовке в течение 40 – 60 минут, в зависимости от духовки и глубины формы. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить бюджетные рогалики с вареньем. Они перенесут вас в детство. Поделитесь с друзьями