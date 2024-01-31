Не выбрасывайте черные бананы: готовим невероятный Banana bread, как в американском Старбаксе

Если вы не успели съесть бананы и они потемнели, не выбрасывайте их. Попробуйте приготовить вкусный и ароматный банановый хлеб.

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Он прекрасно подойдет к чаю или кофе. Подойдут не только темные бананы, а любые.

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Рецепт бананового хлеба

Час : 1 час 30 минут

: 1 час 30 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 4 банана;

– 75 граммов масла;

– 150 граммов сахара;

– 1 яйцо;

– 210 граммов пшеничной муки;

– 0,5 чайной ложки соды;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 1 чайная ложка ванильного экстракта;

– щепотка соли.

Приготовление:

Разомните 3 банана вилкой, добавьте растопленное сливочное масло, сахар и щепотку соли. Взбейте яйцо и добавьте его тоже к банановому пюре. Отправьте в миску с бананами соду, разрыхлитель, ванильный экстракт и хорошо перемешайте. Всыпьте муку и снова хорошо перемешайте. Форму для запекания смажьте маслом и посыпьте мукой. Перелейте тесто, разрежьте банан пополам вдоль и украсьте этими половинками будущий хлеб. Выпекайте в разогретой до 175 – 180 градусов духовке в течение 40 – 60 минут, в зависимости от духовки и глубины формы.

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