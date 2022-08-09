Путешествие в Англию и Лондонский Тауэр. Интересная и полезная информация

Переезд в Лондон – цены на квартиры и варианты владения жильем

Для всех покупателей недвижимости в Великобритании важен вопрос стоимости жилья и варианты его приобретения. Наиболее часто иностранцы покупают жилье в столице Англии с оформлением аренды на длительный срок. Это отличное решение для студентов, молодежи, приезжающей в столицу Британии, чтобы учиться в лучших вузах Европы и мира, участвовать в долгосрочных проектах, работать и строить успешную карьеру. Чтобы определиться с подходящим вариантом, и купить в Лондоне квартиру по цене, которая будет удовлетворять покупателя, нужно ознакомиться с предложениями рынка недвижимости столицы Англии и узнать, что означают термины свободного и несвободного владения жильем в Великобритании. Если вам повезет, то можете поселиться рядом с Лондонском Тауэром — великолепной достопримечательностью.

Ключевые особенности рынка недвижимости Англии

Каждый участок земли имеет своего собственника. Если жилой дом, офисное, складское помещение, построенные на участке, являются собственностью одного владельца, это называется свободным владением – freehold. Если человек владеет только домом, находящимся на участке, собственником которого является другой человек, это считается долгосрочной арендой – leasehold. В договоре, оформляемом во время покупки недвижимости, указываются точные сроки долгосрочной аренды и стоимость взятого в аренду жилья.

Есть еще один способ владения – commonhold. Это отдельные апартаменты, пребывающие в частной собственности. В этом случае в общем (коллективном) пользовании всех жильцов, проживающих в многоэтажном доме, находятся лестничные клетки, подвальные помещения, коридоры, земельный участок, на котором он построен.

Цены на квартиры и дома в Лондоне

Покупка дома, резиденции, апартаментов в Англии, особенно в Лондоне – дорогостоящее удовольствие. Особенно это относится к домам, пребывающим в свободном владении. Цены также зависят от района мегаполиса, в котором есть желание приобрести квадратные метры.

Ориентировочно стоимость апартаментов может составлять:

Kensington, Chelsea – примерно £1,6 млн;

Wandsworth – около £802 тыс;

Croydon – £320 тыс.

Покупка апартаментов в столице Британии

Длительность процесса покупки квартиры или дома может растянуться на два и более месяцев. В случае привлечения к этой процедуре компании Noble London можно рассчитывать, что все формальности будут четко соблюдены, реализация сделки купли/продажи состоится в четко запланированные сроки, никаких неприятных неожиданностей не произойдет.

Специалисты компании Noble London имеют огромный опыт работы на рынке недвижимости Великобритании, знакомы со всеми тонкостями процесса, поэтому могут порекомендовать лучшие актуальные варианты в любом районе Лондона – Battersea, Bromley, Fulham, Wimbledon, Roehempton, Putney, Richmond или любом другом боро.