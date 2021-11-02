Работа календаря с логотипом на имидж компании

Как это можно использовать в рекламных целях?

Прежде всего это делается для повышения узнаваемости бренда: на каждой странице обязательно печатается логотип, так что и у человека, который смотрит на свой календарик каждый день, и у тех, кто с ним контактирует, в голове остается четкий визуальный образ, всплывающий в нужный момент. Это подсознательная реакция, которую довольно легко использовать.

Второй момент — это формирование позитивного восприятия компании у клиентов и партнеров. Работает это потому, что календарь, как правило, является подарком к Новому году. Таким образом практически без усилий со стороны презентующего к нему добавляется положительная ассоциация с праздником. И это прекрасно работает, когда человек по служебной надобности вспоминает о компании-дарителе. Преподносить полиграфическую продукцию можно отдельно или как дополнение к какому-то подарку.

Где печатать календари?

Часто календари используются и при работе с потенциальными партнерами — например, если сотрудник фармацевтической компании работает с докторами или небольшими аптеками, они помогают ему расположить человека к себе небольшим, но приятным презентом. Естественно, делать это стоит максимум в течение первого месяца года, в противном случае ненужный подарок вызовет только раздражение и отправится в мусорную корзину.

Очевидно, что изготовление календарей, в котором эта услуга очень популярна — является очень полезной статьей расходов. В перспективе эта полиграфия может сослужить долгосрочную позитивную службу, особенно если ее правильно презентовать. С ее помощью повышается узнаваемость бренда и формируется устойчивая положительная реакция на него как минимум у партнеров и постоянных клиентов, как максимум — и у более широкого круга лиц.