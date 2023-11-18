Рецепт: Овощной салат «Зимний» — в азиатском стиле

Ингредиенты:
редька — 400 гр;
свекла — 400 гр;
морковь — 400 гр;
лук репчатый — 300 гр;
чеснок — 1 головка
Способ приготовления: Для приготовления этого салата нам понадобятся такие овощи.
Зеленая редька 3 штуки, это где-то 300-400 грамм.
Свекла такого же веса.
Столько же моркови.
Репчатый лук.
Лук очищаем и нарезаем.
И отправляем в рас каленное масло поджарить. Масла понадобится полстакана.
Пока обжаривается лук, приготовим овощи.
На корейской терке натираем морковь.
Также натираем свеклу.
И редьку тоже на корейской терке.
Очищаем чеснок. Ориентировочно головку.
К овощам добавляем тертый чеснок и специи (у меня это молотый кориандр и черный перец, а также острый красный перец хлопьями).
Приготовим заправку.
Смешиваем три столовые ложки соевого соуса, одну ложку кунжутного масла, пару столовых ложек лимонного сока или можно заменить 1 чайной ложкой эссенции.
На специи высыпаем обжаренный лук вместе с раскаленным маслом и заправляем заправку.
Перемешиваем и даем постоять пару часов.
Получается очень вкусный и полезный зимний салат в азиатском стиле.
Приятного аппетита!
Время приготовления: 30 мин.