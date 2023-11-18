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Рецепт: Овощной салат «Зимний» — в азиатском стиле

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Рецепт: Овощной салат «Зимний» — в азиатском стиле

Ингредиенты:
редька — 400 гр;
свекла — 400 гр;
морковь — 400 гр;
лук репчатый — 300 гр;
чеснок — 1 головка
Способ приготовления: Для приготовления этого салата нам понадобятся такие овощи.

Зеленая редька 3 штуки, это где-то 300-400 грамм.

Свекла такого же веса.

Рецепт: Овощной салат "Зимний" - в азиатском стиле

Столько же моркови.

Рецепт: Овощной салат "Зимний" - в азиатском стиле

Репчатый лук.

Рецепт: Овощной салат "Зимний" - в азиатском стиле

Лук очищаем и нарезаем.

Рецепт: Овощной салат "Зимний" - в азиатском стиле

Рецепт: Овощной салат "Зимний" - в азиатском стиле

И отправляем в рас каленное масло поджарить. Масла понадобится полстакана.

Рецепт: Овощной салат "Зимний" - в азиатском стиле

Пока обжаривается лук, приготовим овощи.

На корейской терке натираем морковь.

Рецепт: Овощной салат "Зимний" - в азиатском стиле

Также натираем свеклу.

Рецепт: Овощной салат "Зимний" - в азиатском стиле

И редьку тоже на корейской терке.

Рецепт: Овощной салат "Зимний" - в азиатском стиле

Очищаем чеснок. Ориентировочно головку.

Рецепт: Овощной салат "Зимний" - в азиатском стиле

К овощам добавляем тертый чеснок и специи (у меня это молотый кориандр и черный перец, а также острый красный перец хлопьями).

Рецепт: Овощной салат "Зимний" - в азиатском стиле

Приготовим заправку.

Рецепт: Овощной салат "Зимний" - в азиатском стиле

Смешиваем три столовые ложки соевого соуса, одну ложку кунжутного масла, пару столовых ложек лимонного сока или можно заменить 1 чайной ложкой эссенции.

Рецепт: Овощной салат "Зимний" - в азиатском стиле

На специи высыпаем обжаренный лук вместе с раскаленным маслом и заправляем заправку.

Рецепт: Овощной салат "Зимний" - в азиатском стиле

Перемешиваем и даем постоять пару часов.

Рецепт: Овощной салат "Зимний" - в азиатском стиле

Получается очень вкусный и полезный зимний салат в азиатском стиле.

Рецепт: Овощной салат "Зимний" - в азиатском стиле

Приятного аппетита!

Время приготовления: 30 мин.

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