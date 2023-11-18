Рецепт: Овощной салат «Зимний» — в азиатском стиле

Ингредиенты:

редька — 400 гр;

свекла — 400 гр;

морковь — 400 гр;

лук репчатый — 300 гр;

чеснок — 1 головка

Способ приготовления: Для приготовления этого салата нам понадобятся такие овощи.

Зеленая редька 3 штуки, это где-то 300-400 грамм.

Свекла такого же веса.

Столько же моркови.

Репчатый лук.

Лук очищаем и нарезаем.

И отправляем в рас каленное масло поджарить. Масла понадобится полстакана.

Пока обжаривается лук, приготовим овощи.

На корейской терке натираем морковь.

Также натираем свеклу.

И редьку тоже на корейской терке.

Очищаем чеснок. Ориентировочно головку.

К овощам добавляем тертый чеснок и специи (у меня это молотый кориандр и черный перец, а также острый красный перец хлопьями).

Приготовим заправку.

Смешиваем три столовые ложки соевого соуса, одну ложку кунжутного масла, пару столовых ложек лимонного сока или можно заменить 1 чайной ложкой эссенции.

На специи высыпаем обжаренный лук вместе с раскаленным маслом и заправляем заправку.

Перемешиваем и даем постоять пару часов.

Получается очень вкусный и полезный зимний салат в азиатском стиле.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 30 мин.