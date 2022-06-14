Работа с резьбовыми крепежными элементами с использованием ручного инструмента

Сегодня строительный и ремонтный рынок предлагает широкий ассортимент инструментов на любой вкус и потребность. Пневмогайковерты 1/2 дюйма успели зарекомендовать себя как отличные приспособления для крепежа болтов, гаек и тому подобных элементов.

Разновидности инструмента

Безударный – его используют для закрепления простых элементов, с которыми можно справиться без применения специальных знаний. Вся работа будет проведена эффективно и надежно – болтик или гайка не сорвутся с резьбы. Ударный – тяжелая артиллерия для работы с ржавыми элементами или теми, что намертво «прикипели». Именно этот вид инструмента чаще всего используется при осуществлении крупных строительных заказов.

Основные элементы пневмогайковерта

Ударная система – включает кулачковую муфту, кулачок, толкатель. Сюда относятся роликовые, пружинные механизмы, штифт и моховик с валиком.

Пневматический двигатель – как правило, ротационный шестилапочный, помещенный в корпус.

Реверсной узел и пусковой механизм.

Корпус.

Современные модели инструмента предусмотрительно оснащены ручкой для более комфортной эксплуатации.

Выбор ударного пневмогайковерта

Важная деталь, которую нужно учесть при выборе ударного типа инструмента – периодичность его использования. Для частой работы нужна профессиональная модель, которая рассчитана на ежедневное использование. Для более редкой эксплуатации подойдет бытовой аппарат.

Выбирать нужную модель пневмогайковерта следует исходя из планируемого объема работы, размера резьбы и частоты использования.

Основные свойства

Оборот холостого хода характеризует мощность устройства. Рекомендованный показатель от 3 до 7 тысяч оборотов в течение минуты.

Крутящий момент отвечает за силу аппарата. Специалисты обозначили оптимальное значение показателя в 3000 Нм.

Расход воздуха – этот параметр особенно важен в условиях автосервиса. Ресивер может не вмещать необходимый для нормальной работы инструмента воздух, и мощности будет нанесен большой урон. Для стандартных моделей характерен расход 140 литров в минуту.

Внешние данные

Вес инструмента – он не должен быть слишком легким. Легкий пневмогайковерт не способен затянуть болты с достаточной силой.

Объем – может быть небольшим. Большой объем станет проблемой для работы в труднодоступных зонах.

Ручки или анатомические накладки – они необходимы в холодное время года. При низких температурах корпус выскальзывает из рук.

Преимущества устройства