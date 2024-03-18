Пышные оладьи на молоке без дрожжей — это вкусное и легкое в исполнении угощение, которое готовится из различных бюджетных ингредиентов просто и без лишних заморочек. Пышные оладьи хорошо подходят для вкусного завтрака или чаепития. Подают блюдо со сметаной, медом или вареньем. Оладьи на молоке нравятся, как детям, так и взрослым. Берите подборку на заметку и радуйте родных.

Пышные оладьи на молоке без дрожжей с содой

Пышные оладьи на молоке без дрожжей с содой готовятся совершенно не сложно. Благодаря использованию гашеной соды, выпечка получается пористой и воздушной. Реализация несложного рецепта занимает около получаса. Нежные оладьи моментально исчезают со стола.

Ингредиенты –+2 порц.

Мука пшеничная 2 ст.

Молоко коровье 1 ст.

Соль 1 щепотка

Сахар-песок 1 ст.л.

Масло растительное 1 ст.л.

Масло растительное для жарки

Яйцо куриное 1 шт.

Сода пищевая 1 ч.л.

Уксус столовый 9% 1 ст.л.

Шаги 30 мин.

Как приготовить пышные оладьи на молоке без дрожжей? Подготавливаем ингредиенты. Молоко и яйцо достаем накануне готовки, чтобы составляющие успели приобрести комнатную температуру. В объемную емкость разбиваем промытое и вытертое насухо яйцо. Засыпаем сахарный песок, количество регулируем сами. Взбив компоненты ручным венчиком, солим. Вливаем растительное масло без запаха и молоко. Объединяем венчиком. Чайную ложку соды гасим столовой ложкой уксуса. Выливаем к жидкой смеси и перемешиваем до однородного состояния. Частями вводим предварительно просеянную муку и вымешиваем до гладкости, чтобы не было комочков. Основательно размешав, даем массе «отдохнуть». На поверхности образуются пузырьки. Теперь приступаем к жарке оладий. Поставив сковородку на средний огонь, смазываем дно растительным маслом. При помощи столовой ложки выкладываем тесто, оставляя пространство между заготовками. Убавив пламя, жарим оладьи с каждой стороны до золотистости. На плоскую тарелку укладываем бумажные салфетки, перекладываем горячие оладьи. Оставляем, чтобы избавиться от лишнего масла. Убираем салфетки и подаем выпечку с вареньем или сметаной. Пышные оладьи на молоке без дрожжей готовы! Приятного аппетита!

Пышные бездрожжевые оладьи на молоке с разрыхлителем

Пышные бездрожжевые оладьи на молоке с разрыхлителем – это идеальный рецепт, который получится у всех. Домашнее угощение выходит необыкновенно аппетитным. Оладьи подают на завтрак или к чаю с различными ягодными сиропами или со сметаной. Это очень вкусно и питательно!

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 1,5-2 ст.

Молоко коровье – 1 ст. (200 мл.)

Соль – по вкусу.

Сахар-песок – 1-2 ст.л.

Масло растительное – для жарки.

Яйцо – 1 шт.

Разрыхлитель теста – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Подготавливаем все нужные ингредиенты. Ополоснув и обтерев яйцо, разбиваем в чашку. Всыпаем сахарный песок. Его количество сокращаем или увеличиваем по собственному желанию. Кладем соль. Воспользовавшись венчиком, разбалтываем компоненты. Всыпаем разрыхлитель теста. Вводим стакан просеянной муки. Наливаем 100 миллилитров молока. Интенсивно при помощи венчика вымешиваем тесто, удаляя мучные комки. После чего всыпаем остатки просеянной муки и выливаем оставшееся молоко. Перемешиваем до гладкости. В зависимости от муки и ее характеристик, ее может потребоваться больше или меньше. Именно поэтому ее добавляем в 2 этапа, контролируя густоту массы. Тесто должно приобрести консистенцию густой сметаны. Смазанную растительным маслом сковородку прогреваем, установив на среднем огне. Формируем столовой ложкой оладьи. Жарим 2 минуты до привлекательного золотистого цвета, по усмотрению прикрыв крышкой. Перевернув выпечку, жарим с другой стороны. Жареные оладьи перекладываем на бумажную салфетку, чтобы убрать лишний жир. Таким образом жарим все оладьи. Готовое угощение подаем со сгущенкой или другими добавками. Оладьи не теряют своего вкуса как в теплом, так и остывшем состоянии. Приятного аппетита!

Оладьи на молоке без дрожжей и яиц

Оладьи на молоке без дрожжей и яиц представляют собой нежнейшую выпечку, которая готовится элементарно из простых и недорогих продуктов. Оладьи готовятся быстро и без лишних хлопот. Даже неопытные хозяйки повторят великолепный рецепт, не почувствовав никаких сложностей.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 250 гр.

Молоко коровье – 250 мл.

Соль – 1 щепотка.

Сахар-песок – 2 ст.л.

Масло растительное – 2-3 ст.л.

Сода – 0,5 ч.л.

Уксус 9% – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Подготавливаем ингредиенты. Слегка подогрев молоко, половину заливаем в объемную чашу. Солим и кладем сахарный песок. Гасим соду уксус и выливаем в чашу. Размешиваем. К получившейся жидкости вводим просеянную муку и вымешиваем, разбивая комочки. Заливаем оставшееся молоко и перемешиваем до гладкости. Вливаем столовую ложку подсолнечного масла и тщательно вмешиваем. Смазанную растительным маслом сковородку помещаем на плиту и нагреваем на средней температуре. На горячей поверхности при помощи столовой ложки формируем оладьи. Когда верх покроется пузырьками и станет матовым, при помощи лопатки переворачиваем оладьи. Прикрыв сковороду крышкой, пропариваем оладьи пару минут. Таким образом жарим все оладьи. Пышную выпечку кладем на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир. Если для жарки используется проверенная сковородка с антипригарным покрытием, можно обойтись и без масла. Такие изделия будут менее калорийными. Подаем нежную выпечку к чаю, дополнив сметаной или вкуснейшим вареньем собственного приготовления. Приятного аппетита!

Вкусные оладьи на молоке без дрожжей с яблоками

Вкусные оладьи на молоке без дрожжей с яблоками – это изумительная домашняя выпечка, от которой в восторге и дети, и взрослые. Готовятся оладьи из бюджетных компонентов меньше чем за полчаса. Несложное приготовление сможет повторить даже ребенок. Для аромата можно добавить корицу. Душистая выпечка сведет с ума.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 1,5 ст.

Молоко коровье – 1 ст.

Соль – по вкусу.

Сахар-песок – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Яйцо – 1 шт.

Сода – 1 ч.л.

Яблоко – 1 шт.

Процесс приготовления:

Промываем яйцо и разбиваем в удобную для замеса емкость. Всыпаем сахарный песок, количество которого определяем самостоятельно. Используя ручной венчик или миксер, объединяем до однородности. Заливаем половину стакана чуть подогретого молока. Всыпаем чайную ложку соды. Просеиваем 1,5 стакана пшеничной муки. Для сладкой выпечки обычно используют высший сорт. Основательно размешав, вливаем порциями оставшееся молоко и доводим массу до гладкой консистенции. Промываем яблоко. По желанию снимаем кожуру, удаляем внутренности и тонко нарезаем или используем терку. Перекладываем измельченные яблоки в тесто и размешиваем. Прогреваем смазанную растительным маслом сковороду. Столовой ложкой на раскаленной поверхности формируем оладьи. Жарим оладьи с двух сторон до золотистого оттенка. Готовую выпечку по желанию украшаем сахарной пудрой или подаем с вареньем. Приятного аппетита!

Оладьи на молоке без дрожжей и соды

Оладьи на молоке без дрожжей и соды – это универсальное угощение и для чаепития, и для вкусного семейного завтрака. Чтобы оладьи получились пышными, необходимо хорошо взбить белки. Это одно из важных условий. Делается это просто и получится у каждого без особого труда.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 350 гр.

Молоко 3,2% – 250 мл.

Соль – 2 щепотки.

Сахар-песок – 50 гр.

Масло растительное – для жарки.

Яйцо – 2 шт.

Процесс приготовления:

Подготавливаем ингредиенты. Промываем яйца и промакиваем со скорлупы влагу. Берем две емкости и разделяем яйца на белки и желтки. Немного нагреваем молоко. В желтки всыпаем 50 граммов сахарного песка и при помощи миксера взбиваем до побелевшего состояния. Взбитую смесь перекладываем в теплое молоко. Смешав, всыпаем 2 щепотки соли. Всыпаем 350 граммов предварительно просеянной муки. Вымешиваем венчиком до гладкости. Пока тесто «отдыхает», доводим белки до пышной пены. Плотные белковые пики перекладываем в тесто. Осторожно объединяем компоненты, чтобы белки не опали. Наливаем на сковороду растительное масло и прогреваем на умеренном огне. Столовой ложкой выкладываем тесто на раскаленную поверхность и жарим до румяности с обеих сторон. После чего кладем на салфетки, чтобы убрать излишки масла. Готовую выпечку складываем на тарелку. При желании дополняем сметаной или другими вкусностями. Приятного аппетита!

Пышные оладьи на кислом молоке без дрожжей

Пышные оладьи на кислом молоке без дрожжей представляют собой вкуснейшее угощение, которое готовится элементарно. Аппетитное блюдо безупречно впишется в семейный завтрак и подойдет для дружеского чаепития. Реализация несложного угощения потребует всего около 20 минут и не доставит никаких неудобств даже самым занятым хозяйкам.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 2 ст.

Молоко кислое – 2 ст.

Соль – 1 щепотка.

Сахар-песок – 2 ст.л.

Масло растительное – для жарки.

Яйцо – 2 шт.

Сода – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Минут за 10 до начала готовки достаем необходимые ингредиенты. Промываем и вытираем яйца. Берем небольшую емкость и разбиваем в нее яйца. Кладем 2 столовые ложки сахара и балансируем солью. Количество сладости регулируем в зависимости от вкусовых предпочтений. Для любителей нейтральной выпечки сахар вовсе не кладем. Объединяем ручным венчиком или используем миксер по своему усмотрению. Не нужно взбивать, достаточно довести до однородности. Вливаем кислое молоко. Объединяем до гладкости все тем же венчиком или миксером, удаляя комочки. Просеиваем порциями муку и вымешиваем, разбивая мучные комки. Если тесто получается довольно густым, добавляем еще кислого молока. Всыпаем соду. Вымешиваем тесто до однородного состояния. Прогреваем сковороду на умеренном пламени и раскаленную поверхность смазываем подсолнечным маслом. При помощи столовой ложки формируем круглые оладьи. Жарим, с одной стороны, пару минут. При помощи лопатки переворачиваем на вторую сторону. По необходимости контролируем огонь. Готовые оладьи дополняем вареньем, сгущенкой или сметаной и подаем к завтраку. Приятного аппетита!

Бездрожжевые оладьи на молоке с рисовой мукой

Бездрожжевые оладьи на молоке с рисовой мукой идеальны для вкусного и быстрого завтрака. Аппетитные оладьи готовятся просто. Вкуснейшее угощение с большим удовольствием уплетают за обе щеки и дети, и взрослые.

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Мука рисовая – 180 гр.

Молоко коровье – 200 мл.

Соль – 1 щепотка.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Яйцо – 1 шт.

Разрыхлитель теста – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Достаем перечисленные ингредиенты. Взяв вместительную и подходящую чашку для замеса теста, выливаем указанное количество молока любой жирности. Разбиваем промытое яйцо. Сыплем щепотку соли и сахар. Его количество зависит от ваших предпочтений. Сладости можно придать, добавив сироп, варенье или сгущенку перед самой подачей. Вооружившись ручным венчиком, смешиваем компоненты. Засыпаем чайную ложку разрыхлителя для теста и 180 грамм рисовой муки. Размешиваем массу до гладкости. Разогреваем антипригарную сковородку, установив на умеренном пламени. При помощи столовой ложки в центре формируем круглый оладушек. Чуть убавив пламя, ждем, когда сверху образуются пузырьки. Применив лопатку, переворачиваем изделие и жарим еще несколько минут. Таким образом жарим все оладьи и кладем друг на друга. По желанию украшаем ягодами и дополняем медом. Подаем к чаю. Приятного аппетита!

Оладьи на молоке с колбасой

Оладьи на молоке с колбасой – это потрясающее угощение, которое подойдет и для сытного завтрака, и для вкусного быстрого перекуса. Ароматная выпечка понравится всем, кто не любит сладкое. Аппетитное угощение придется по душе ценителям сытных завтраков, независимо от возраста.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 200 гр.

Молоко коровье – 150 мл.

Соль – по вкусу.

Орегано – 1 ч.л.

Перец черный молотый – 0,5 ч.л.

Колбаса докторская – 150 гр.

Яйцо – 2 шт.

Сода – 1 ч.л.

Уксус столовый 9% – 1 ст.л.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления: