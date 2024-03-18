Пышные оладьи на молоке без дрожжей — это вкусное и легкое в исполнении угощение, которое готовится из различных бюджетных ингредиентов просто и без лишних заморочек. Пышные оладьи хорошо подходят для вкусного завтрака или чаепития. Подают блюдо со сметаной, медом или вареньем. Оладьи на молоке нравятся, как детям, так и взрослым. Берите подборку на заметку и радуйте родных.
Пышные оладьи на молоке без дрожжей с содой
Пышные оладьи на молоке без дрожжей с содой готовятся совершенно не сложно. Благодаря использованию гашеной соды, выпечка получается пористой и воздушной. Реализация несложного рецепта занимает около получаса. Нежные оладьи моментально исчезают со стола.
Ингредиенты –+2 порц.
- Мука пшеничная 2 ст.
- Молоко коровье 1 ст.
- Соль 1 щепотка
- Сахар-песок 1 ст.л.
- Масло растительное 1 ст.л.
- Масло растительное для жарки
- Яйцо куриное 1 шт.
- Сода пищевая 1 ч.л.
- Уксус столовый 9% 1 ст.л.
Шаги 30 мин.
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Как приготовить пышные оладьи на молоке без дрожжей? Подготавливаем ингредиенты. Молоко и яйцо достаем накануне готовки, чтобы составляющие успели приобрести комнатную температуру.
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В объемную емкость разбиваем промытое и вытертое насухо яйцо. Засыпаем сахарный песок, количество регулируем сами.
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Взбив компоненты ручным венчиком, солим. Вливаем растительное масло без запаха и молоко. Объединяем венчиком.
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Чайную ложку соды гасим столовой ложкой уксуса. Выливаем к жидкой смеси и перемешиваем до однородного состояния.
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Частями вводим предварительно просеянную муку и вымешиваем до гладкости, чтобы не было комочков. Основательно размешав, даем массе «отдохнуть». На поверхности образуются пузырьки. Теперь приступаем к жарке оладий.
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Поставив сковородку на средний огонь, смазываем дно растительным маслом. При помощи столовой ложки выкладываем тесто, оставляя пространство между заготовками. Убавив пламя, жарим оладьи с каждой стороны до золотистости.
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На плоскую тарелку укладываем бумажные салфетки, перекладываем горячие оладьи. Оставляем, чтобы избавиться от лишнего масла.
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Убираем салфетки и подаем выпечку с вареньем или сметаной.
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Пышные оладьи на молоке без дрожжей готовы! Приятного аппетита!
Пышные бездрожжевые оладьи на молоке с разрыхлителем
Пышные бездрожжевые оладьи на молоке с разрыхлителем – это идеальный рецепт, который получится у всех. Домашнее угощение выходит необыкновенно аппетитным. Оладьи подают на завтрак или к чаю с различными ягодными сиропами или со сметаной. Это очень вкусно и питательно!
Время готовки – 30 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 4
Ингредиенты:
- Мука пшеничная – 1,5-2 ст.
- Молоко коровье – 1 ст. (200 мл.)
- Соль – по вкусу.
- Сахар-песок – 1-2 ст.л.
- Масло растительное – для жарки.
- Яйцо – 1 шт.
- Разрыхлитель теста – 1 ч.л.
Процесс приготовления:
- Подготавливаем все нужные ингредиенты.
- Ополоснув и обтерев яйцо, разбиваем в чашку. Всыпаем сахарный песок. Его количество сокращаем или увеличиваем по собственному желанию.
- Кладем соль.
- Воспользовавшись венчиком, разбалтываем компоненты.
- Всыпаем разрыхлитель теста.
- Вводим стакан просеянной муки.
- Наливаем 100 миллилитров молока. Интенсивно при помощи венчика вымешиваем тесто, удаляя мучные комки. После чего всыпаем остатки просеянной муки и выливаем оставшееся молоко. Перемешиваем до гладкости.
- В зависимости от муки и ее характеристик, ее может потребоваться больше или меньше. Именно поэтому ее добавляем в 2 этапа, контролируя густоту массы. Тесто должно приобрести консистенцию густой сметаны.
- Смазанную растительным маслом сковородку прогреваем, установив на среднем огне. Формируем столовой ложкой оладьи. Жарим 2 минуты до привлекательного золотистого цвета, по усмотрению прикрыв крышкой.
- Перевернув выпечку, жарим с другой стороны.
- Жареные оладьи перекладываем на бумажную салфетку, чтобы убрать лишний жир. Таким образом жарим все оладьи.
- Готовое угощение подаем со сгущенкой или другими добавками.
- Оладьи не теряют своего вкуса как в теплом, так и остывшем состоянии.
- Приятного аппетита!
Оладьи на молоке без дрожжей и яиц
Оладьи на молоке без дрожжей и яиц представляют собой нежнейшую выпечку, которая готовится элементарно из простых и недорогих продуктов. Оладьи готовятся быстро и без лишних хлопот. Даже неопытные хозяйки повторят великолепный рецепт, не почувствовав никаких сложностей.
Время готовки – 40 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 6
Ингредиенты:
- Мука пшеничная – 250 гр.
- Молоко коровье – 250 мл.
- Соль – 1 щепотка.
- Сахар-песок – 2 ст.л.
- Масло растительное – 2-3 ст.л.
- Сода – 0,5 ч.л.
- Уксус 9% – 1 ч.л.
Процесс приготовления:
- Подготавливаем ингредиенты.
- Слегка подогрев молоко, половину заливаем в объемную чашу. Солим и кладем сахарный песок. Гасим соду уксус и выливаем в чашу. Размешиваем.
- К получившейся жидкости вводим просеянную муку и вымешиваем, разбивая комочки.
- Заливаем оставшееся молоко и перемешиваем до гладкости.
- Вливаем столовую ложку подсолнечного масла и тщательно вмешиваем.
- Смазанную растительным маслом сковородку помещаем на плиту и нагреваем на средней температуре. На горячей поверхности при помощи столовой ложки формируем оладьи.
- Когда верх покроется пузырьками и станет матовым, при помощи лопатки переворачиваем оладьи.
- Прикрыв сковороду крышкой, пропариваем оладьи пару минут. Таким образом жарим все оладьи.
- Пышную выпечку кладем на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир. Если для жарки используется проверенная сковородка с антипригарным покрытием, можно обойтись и без масла. Такие изделия будут менее калорийными.
- Подаем нежную выпечку к чаю, дополнив сметаной или вкуснейшим вареньем собственного приготовления.
- Приятного аппетита!
Вкусные оладьи на молоке без дрожжей с яблоками
Вкусные оладьи на молоке без дрожжей с яблоками – это изумительная домашняя выпечка, от которой в восторге и дети, и взрослые. Готовятся оладьи из бюджетных компонентов меньше чем за полчаса. Несложное приготовление сможет повторить даже ребенок. Для аромата можно добавить корицу. Душистая выпечка сведет с ума.
Время готовки – 25 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 4
Ингредиенты:
- Мука пшеничная – 1,5 ст.
- Молоко коровье – 1 ст.
- Соль – по вкусу.
- Сахар-песок – по вкусу.
- Масло растительное – для жарки.
- Яйцо – 1 шт.
- Сода – 1 ч.л.
- Яблоко – 1 шт.
Процесс приготовления:
- Промываем яйцо и разбиваем в удобную для замеса емкость. Всыпаем сахарный песок, количество которого определяем самостоятельно. Используя ручной венчик или миксер, объединяем до однородности. Заливаем половину стакана чуть подогретого молока.
- Всыпаем чайную ложку соды.
- Просеиваем 1,5 стакана пшеничной муки. Для сладкой выпечки обычно используют высший сорт.
- Основательно размешав, вливаем порциями оставшееся молоко и доводим массу до гладкой консистенции.
- Промываем яблоко. По желанию снимаем кожуру, удаляем внутренности и тонко нарезаем или используем терку.
- Перекладываем измельченные яблоки в тесто и размешиваем. Прогреваем смазанную растительным маслом сковороду.
- Столовой ложкой на раскаленной поверхности формируем оладьи.
- Жарим оладьи с двух сторон до золотистого оттенка.
- Готовую выпечку по желанию украшаем сахарной пудрой или подаем с вареньем. Приятного аппетита!
Оладьи на молоке без дрожжей и соды
Оладьи на молоке без дрожжей и соды – это универсальное угощение и для чаепития, и для вкусного семейного завтрака. Чтобы оладьи получились пышными, необходимо хорошо взбить белки. Это одно из важных условий. Делается это просто и получится у каждого без особого труда.
Время готовки – 45 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 4
Ингредиенты:
- Мука пшеничная – 350 гр.
- Молоко 3,2% – 250 мл.
- Соль – 2 щепотки.
- Сахар-песок – 50 гр.
- Масло растительное – для жарки.
- Яйцо – 2 шт.
Процесс приготовления:
- Подготавливаем ингредиенты. Промываем яйца и промакиваем со скорлупы влагу.
- Берем две емкости и разделяем яйца на белки и желтки.
- Немного нагреваем молоко.
- В желтки всыпаем 50 граммов сахарного песка и при помощи миксера взбиваем до побелевшего состояния.
- Взбитую смесь перекладываем в теплое молоко.
- Смешав, всыпаем 2 щепотки соли.
- Всыпаем 350 граммов предварительно просеянной муки.
- Вымешиваем венчиком до гладкости.
- Пока тесто «отдыхает», доводим белки до пышной пены.
- Плотные белковые пики перекладываем в тесто.
- Осторожно объединяем компоненты, чтобы белки не опали.
- Наливаем на сковороду растительное масло и прогреваем на умеренном огне. Столовой ложкой выкладываем тесто на раскаленную поверхность и жарим до румяности с обеих сторон. После чего кладем на салфетки, чтобы убрать излишки масла.
- Готовую выпечку складываем на тарелку.
- При желании дополняем сметаной или другими вкусностями.
- Приятного аппетита!
Пышные оладьи на кислом молоке без дрожжей
Пышные оладьи на кислом молоке без дрожжей представляют собой вкуснейшее угощение, которое готовится элементарно. Аппетитное блюдо безупречно впишется в семейный завтрак и подойдет для дружеского чаепития. Реализация несложного угощения потребует всего около 20 минут и не доставит никаких неудобств даже самым занятым хозяйкам.
Время готовки – 20 мин.
Время приготовления – 5 мин.
Порции – 3
Ингредиенты:
- Мука пшеничная – 2 ст.
- Молоко кислое – 2 ст.
- Соль – 1 щепотка.
- Сахар-песок – 2 ст.л.
- Масло растительное – для жарки.
- Яйцо – 2 шт.
- Сода – 0,5 ч.л.
Процесс приготовления:
- Минут за 10 до начала готовки достаем необходимые ингредиенты. Промываем и вытираем яйца.
- Берем небольшую емкость и разбиваем в нее яйца. Кладем 2 столовые ложки сахара и балансируем солью. Количество сладости регулируем в зависимости от вкусовых предпочтений. Для любителей нейтральной выпечки сахар вовсе не кладем.
- Объединяем ручным венчиком или используем миксер по своему усмотрению. Не нужно взбивать, достаточно довести до однородности.
- Вливаем кислое молоко. Объединяем до гладкости все тем же венчиком или миксером, удаляя комочки.
- Просеиваем порциями муку и вымешиваем, разбивая мучные комки. Если тесто получается довольно густым, добавляем еще кислого молока. Всыпаем соду.
- Вымешиваем тесто до однородного состояния.
- Прогреваем сковороду на умеренном пламени и раскаленную поверхность смазываем подсолнечным маслом. При помощи столовой ложки формируем круглые оладьи. Жарим, с одной стороны, пару минут.
- При помощи лопатки переворачиваем на вторую сторону. По необходимости контролируем огонь. Готовые оладьи дополняем вареньем, сгущенкой или сметаной и подаем к завтраку. Приятного аппетита!
Бездрожжевые оладьи на молоке с рисовой мукой
Бездрожжевые оладьи на молоке с рисовой мукой идеальны для вкусного и быстрого завтрака. Аппетитные оладьи готовятся просто. Вкуснейшее угощение с большим удовольствием уплетают за обе щеки и дети, и взрослые.
Время готовки – 35 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 4
Ингредиенты:
- Мука рисовая – 180 гр.
- Молоко коровье – 200 мл.
- Соль – 1 щепотка.
- Сахар-песок – 1 ст.л.
- Яйцо – 1 шт.
- Разрыхлитель теста – 1 ч.л.
Процесс приготовления:
- Достаем перечисленные ингредиенты.
- Взяв вместительную и подходящую чашку для замеса теста, выливаем указанное количество молока любой жирности. Разбиваем промытое яйцо. Сыплем щепотку соли и сахар. Его количество зависит от ваших предпочтений. Сладости можно придать, добавив сироп, варенье или сгущенку перед самой подачей.
- Вооружившись ручным венчиком, смешиваем компоненты.
- Засыпаем чайную ложку разрыхлителя для теста и 180 грамм рисовой муки.
- Размешиваем массу до гладкости.
- Разогреваем антипригарную сковородку, установив на умеренном пламени. При помощи столовой ложки в центре формируем круглый оладушек. Чуть убавив пламя, ждем, когда сверху образуются пузырьки.
- Применив лопатку, переворачиваем изделие и жарим еще несколько минут.
- Таким образом жарим все оладьи и кладем друг на друга. По желанию украшаем ягодами и дополняем медом.
- Подаем к чаю.
- Приятного аппетита!
Оладьи на молоке с колбасой
Оладьи на молоке с колбасой – это потрясающее угощение, которое подойдет и для сытного завтрака, и для вкусного быстрого перекуса. Ароматная выпечка понравится всем, кто не любит сладкое. Аппетитное угощение придется по душе ценителям сытных завтраков, независимо от возраста.
Время готовки – 50 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 8
Ингредиенты:
- Мука пшеничная – 200 гр.
- Молоко коровье – 150 мл.
- Соль – по вкусу.
- Орегано – 1 ч.л.
- Перец черный молотый – 0,5 ч.л.
- Колбаса докторская – 150 гр.
- Яйцо – 2 шт.
- Сода – 1 ч.л.
- Уксус столовый 9% – 1 ст.л.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
- В объемную посуду разбиваем 2 промытых яйца и вливаем 150 миллилитров молока любой жирности. Разбалтываем до однородного состояния.
- Просеиваем 200 граммов пшеничной муки. Гасим соду уксусом и выливаем к остальным компонентам. Можно использовать разрыхлитель теста.
- Солим, перчим и добавляем орегано. Тщательно вымешиваем.
- Докторскую колбасу нарезаем кружочками. Можно нарезать квадратиками и сразу вмешать в тесто.
- Тесто постояло и готово к использованию.
- Прогреваем сковороду с растительным маслом. Выкладываем на сковороду столовой ложкой тесто. Поверх раскладываем кружочки колбасы. Сверху закрываем колбасу тестом. Ждем, когда поверхность станет матовой.
- Жарим до румяности аппетитные оладьи с двух сторон на умеренном огне. Подаем сытные оладьи к чаю. Приятного аппетита!