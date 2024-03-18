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Пышные оладьи на молоке без дрожжей

На чтение: 10 минут
Пышные оладьи на молоке без дрожжей

Пышные оладьи на молоке без дрожжей — это вкусное и легкое в исполнении угощение, которое готовится из различных бюджетных ингредиентов просто и без лишних заморочек. Пышные оладьи хорошо подходят для вкусного завтрака или чаепития. Подают блюдо со сметаной, медом или вареньем. Оладьи на молоке нравятся, как детям, так и взрослым. Берите подборку на заметку и радуйте родных.

Пышные оладьи на молоке без дрожжей с содой

Пышные оладьи на молоке без дрожжей с содой готовятся совершенно не сложно. Благодаря использованию гашеной соды, выпечка получается пористой и воздушной. Реализация несложного рецепта занимает около получаса. Нежные оладьи моментально исчезают со стола.

Пышные оладьи на молоке без дрожжей

Ингредиенты –+2 порц.

  • Мука пшеничная 2 ст.
  • Молоко коровье 1 ст.
  • Соль 1 щепотка
  • Сахар-песок 1 ст.л.
  • Масло растительное 1 ст.л.
  • Масло растительное  для жарки
  • Яйцо куриное 1 шт.
  • Сода пищевая 1 ч.л.
  • Уксус столовый 9% 1 ст.л.

Шаги 30 мин.

  1. Пышные оладьи на молоке без дрожжей

    Как приготовить пышные оладьи на молоке без дрожжей? Подготавливаем ингредиенты. Молоко и яйцо достаем накануне готовки, чтобы составляющие успели приобрести комнатную температуру.

  2. Пышные оладьи на молоке без дрожжей

    В объемную емкость разбиваем промытое и вытертое насухо яйцо. Засыпаем сахарный песок, количество регулируем сами.

  3. Пышные оладьи на молоке без дрожжей

    Взбив компоненты ручным венчиком, солим. Вливаем растительное масло без запаха и молоко. Объединяем венчиком.

  4. Пышные оладьи на молоке без дрожжей

    Чайную ложку соды гасим столовой ложкой уксуса. Выливаем к жидкой смеси и перемешиваем до однородного состояния.

  5. Пышные оладьи на молоке без дрожжей

    Частями вводим предварительно просеянную муку и вымешиваем до гладкости, чтобы не было комочков. Основательно размешав, даем массе «отдохнуть». На поверхности образуются пузырьки. Теперь приступаем к жарке оладий.

  6. Пышные оладьи на молоке без дрожжей

    Поставив сковородку на средний огонь, смазываем дно растительным маслом. При помощи столовой ложки выкладываем тесто, оставляя пространство между заготовками. Убавив пламя, жарим оладьи с каждой стороны до золотистости.

  7. Пышные оладьи на молоке без дрожжей

    На плоскую тарелку укладываем бумажные салфетки, перекладываем горячие оладьи. Оставляем, чтобы избавиться от лишнего масла.

  8. Пышные оладьи на молоке без дрожжей

    Убираем салфетки и подаем выпечку с вареньем или сметаной.

  9. Пышные оладьи на молоке без дрожжей

    Пышные оладьи на молоке без дрожжей готовы! Приятного аппетита!

Пышные бездрожжевые оладьи на молоке с разрыхлителем

Пышные бездрожжевые оладьи на молоке с разрыхлителем – это идеальный рецепт, который получится у всех. Домашнее угощение выходит необыкновенно аппетитным. Оладьи подают на завтрак или к чаю с различными ягодными сиропами или со сметаной. Это очень вкусно и питательно!

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Мука пшеничная – 1,5-2 ст.
  • Молоко коровье – 1 ст. (200 мл.)
  • Соль – по вкусу.
  • Сахар-песок – 1-2 ст.л.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Разрыхлитель теста – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

  1. Подготавливаем все нужные ингредиенты.

    Пышные оладьи на молоке без дрожжей

  2. Ополоснув и обтерев яйцо, разбиваем в чашку. Всыпаем сахарный песок. Его количество сокращаем или увеличиваем по собственному желанию.

    Пышные оладьи на молоке без дрожжей

  3. Кладем соль.

    Пышные оладьи на молоке без дрожжей

  4. Воспользовавшись венчиком, разбалтываем компоненты.

    Пышные оладьи на молоке без дрожжей

  5. Всыпаем разрыхлитель теста.

    Пышные оладьи на молоке без дрожжей

  6. Вводим стакан просеянной муки.

    Пышные оладьи на молоке без дрожжей

  7. Наливаем 100 миллилитров молока. Интенсивно при помощи венчика вымешиваем тесто, удаляя мучные комки. После чего всыпаем остатки просеянной муки и выливаем оставшееся молоко. Перемешиваем до гладкости.

    Пышные оладьи на молоке без дрожжей

  8. В зависимости от муки и ее характеристик, ее может потребоваться больше или меньше. Именно поэтому ее добавляем в 2 этапа, контролируя густоту массы. Тесто должно приобрести консистенцию густой сметаны.

    Пышные оладьи на молоке без дрожжей

  9. Смазанную растительным маслом сковородку прогреваем, установив на среднем огне. Формируем столовой ложкой оладьи. Жарим 2 минуты до привлекательного золотистого цвета, по усмотрению прикрыв крышкой.

    Пышные оладьи на молоке без дрожжей

  10. Перевернув выпечку, жарим с другой стороны.

    Пышные оладьи на молоке без дрожжей

  11. Жареные оладьи перекладываем на бумажную салфетку, чтобы убрать лишний жир. Таким образом жарим все оладьи.

    Пышные оладьи на молоке без дрожжей

  12. Готовое угощение подаем со сгущенкой или другими добавками.

    Пышные оладьи на молоке без дрожжей

  13. Оладьи не теряют своего вкуса как в теплом, так и остывшем состоянии.

    Пышные оладьи на молоке без дрожжей

  14. Приятного аппетита!

    Пышные оладьи на молоке без дрожжей

Оладьи на молоке без дрожжей и яиц

Оладьи на молоке без дрожжей и яиц представляют собой нежнейшую выпечку, которая готовится элементарно из простых и недорогих продуктов. Оладьи готовятся быстро и без лишних хлопот. Даже неопытные хозяйки повторят великолепный рецепт, не почувствовав никаких сложностей.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Мука пшеничная – 250 гр.
  • Молоко коровье – 250 мл.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Сахар-песок – 2 ст.л.
  • Масло растительное – 2-3 ст.л.
  • Сода – 0,5 ч.л.
  • Уксус 9% – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

  1. Подготавливаем ингредиенты.

    Пышные оладьи на молоке без дрожжей

  2. Слегка подогрев молоко, половину заливаем в объемную чашу. Солим и кладем сахарный песок. Гасим соду уксус и выливаем в чашу. Размешиваем.

    Пышные оладьи на молоке без дрожжей

  3. К получившейся жидкости вводим просеянную муку и вымешиваем, разбивая комочки.

    Пышные оладьи на молоке без дрожжей

  4. Заливаем оставшееся молоко и перемешиваем до гладкости.

    Пышные оладьи на молоке без дрожжей

  5. Вливаем столовую ложку подсолнечного масла и тщательно вмешиваем.

    Пышные оладьи на молоке без дрожжей

  6. Смазанную растительным маслом сковородку помещаем на плиту и нагреваем на средней температуре. На горячей поверхности при помощи столовой ложки формируем оладьи.

    Пышные оладьи на молоке без дрожжей

  7. Когда верх покроется пузырьками и станет матовым, при помощи лопатки переворачиваем оладьи.

    Пышные оладьи на молоке без дрожжей

  8. Прикрыв сковороду крышкой, пропариваем оладьи пару минут. Таким образом жарим все оладьи.

    Пышные оладьи на молоке без дрожжей

  9. Пышную выпечку кладем на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир. Если для жарки используется проверенная сковородка с антипригарным покрытием, можно обойтись и без масла. Такие изделия будут менее калорийными.

    Пышные оладьи на молоке без дрожжей

  10. Подаем нежную выпечку к чаю, дополнив сметаной или вкуснейшим вареньем собственного приготовления.

    Пышные оладьи на молоке без дрожжей

  11. Приятного аппетита!

    Пышные оладьи на молоке без дрожжей

Вкусные оладьи на молоке без дрожжей с яблоками

Вкусные оладьи на молоке без дрожжей с яблоками – это изумительная домашняя выпечка, от которой в восторге и дети, и взрослые. Готовятся оладьи из бюджетных компонентов меньше чем за полчаса. Несложное приготовление сможет повторить даже ребенок. Для аромата можно добавить корицу. Душистая выпечка сведет с ума.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Мука пшеничная – 1,5 ст.
  • Молоко коровье – 1 ст.
  • Соль – по вкусу.
  • Сахар-песок – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сода – 1 ч.л.
  • Яблоко – 1 шт.

Процесс приготовления:

  1. Промываем яйцо и разбиваем в удобную для замеса емкость. Всыпаем сахарный песок, количество которого определяем самостоятельно. Используя ручной венчик или миксер, объединяем до однородности. Заливаем половину стакана чуть подогретого молока.

    Пышные оладьи на молоке без дрожжей

  2. Всыпаем чайную ложку соды.

    Пышные оладьи на молоке без дрожжей

  3. Просеиваем 1,5 стакана пшеничной муки. Для сладкой выпечки обычно используют высший сорт.

    Пышные оладьи на молоке без дрожжей

  4. Основательно размешав, вливаем порциями оставшееся молоко и доводим массу до гладкой консистенции.

    Пышные оладьи на молоке без дрожжей

  5. Промываем яблоко. По желанию снимаем кожуру, удаляем внутренности и тонко нарезаем или используем терку.

    Пышные оладьи на молоке без дрожжей

  6. Перекладываем измельченные яблоки в тесто и размешиваем. Прогреваем смазанную растительным маслом сковороду.

    Пышные оладьи на молоке без дрожжей

  7. Столовой ложкой на раскаленной поверхности формируем оладьи.

    Пышные оладьи на молоке без дрожжей

  8. Жарим оладьи с двух сторон до золотистого оттенка.

    Пышные оладьи на молоке без дрожжей

  9. Готовую выпечку по желанию украшаем сахарной пудрой или подаем с вареньем. Приятного аппетита!

    Пышные оладьи на молоке без дрожжей

Оладьи на молоке без дрожжей и соды

Оладьи на молоке без дрожжей и соды – это универсальное угощение и для чаепития, и для вкусного семейного завтрака. Чтобы оладьи получились пышными, необходимо хорошо взбить белки. Это одно из важных условий. Делается это просто и получится у каждого без особого труда.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Мука пшеничная – 350 гр.
  • Молоко 3,2% – 250 мл.
  • Соль – 2 щепотки.
  • Сахар-песок – 50 гр.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Яйцо – 2 шт.

Процесс приготовления:

  1. Подготавливаем ингредиенты. Промываем яйца и промакиваем со скорлупы влагу.

    Пышные оладьи на молоке без дрожжей

  2. Берем две емкости и разделяем яйца на белки и желтки.

    Пышные оладьи на молоке без дрожжей

  3. Немного нагреваем молоко.

    Пышные оладьи на молоке без дрожжей

  4. В желтки всыпаем 50 граммов сахарного песка и при помощи миксера взбиваем до побелевшего состояния.

    Пышные оладьи на молоке без дрожжей

  5. Взбитую смесь перекладываем в теплое молоко.

    Пышные оладьи на молоке без дрожжей

  6. Смешав, всыпаем 2 щепотки соли.

    Пышные оладьи на молоке без дрожжей

  7. Всыпаем 350 граммов предварительно просеянной муки.

    Пышные оладьи на молоке без дрожжей

  8. Вымешиваем венчиком до гладкости.

    Пышные оладьи на молоке без дрожжей

  9. Пока тесто «отдыхает», доводим белки до пышной пены.

    Пышные оладьи на молоке без дрожжей

  10. Плотные белковые пики перекладываем в тесто.

    Пышные оладьи на молоке без дрожжей

  11. Осторожно объединяем компоненты, чтобы белки не опали.

    Пышные оладьи на молоке без дрожжей

  12. Наливаем на сковороду растительное масло и прогреваем на умеренном огне. Столовой ложкой выкладываем тесто на раскаленную поверхность и жарим до румяности с обеих сторон. После чего кладем на салфетки, чтобы убрать излишки масла.

    Пышные оладьи на молоке без дрожжей

  13. Готовую выпечку складываем на тарелку.

    Пышные оладьи на молоке без дрожжей

  14. При желании дополняем сметаной или другими вкусностями.

    Пышные оладьи на молоке без дрожжей

  15. Приятного аппетита!

    Пышные оладьи на молоке без дрожжей

Пышные оладьи на кислом молоке без дрожжей

Пышные оладьи на кислом молоке без дрожжей представляют собой вкуснейшее угощение, которое готовится элементарно. Аппетитное блюдо безупречно впишется в семейный завтрак и подойдет для дружеского чаепития. Реализация несложного угощения потребует всего около 20 минут и не доставит никаких неудобств даже самым занятым хозяйкам.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

  • Мука пшеничная – 2 ст.
  • Молоко кислое – 2 ст.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Сахар-песок – 2 ст.л.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Сода – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

  1. Минут за 10 до начала готовки достаем необходимые ингредиенты. Промываем и вытираем яйца.

    Пышные оладьи на молоке без дрожжей

  2. Берем небольшую емкость и разбиваем в нее яйца. Кладем 2 столовые ложки сахара и балансируем солью. Количество сладости регулируем в зависимости от вкусовых предпочтений. Для любителей нейтральной выпечки сахар вовсе не кладем.

    Пышные оладьи на молоке без дрожжей

  3. Объединяем ручным венчиком или используем миксер по своему усмотрению. Не нужно взбивать, достаточно довести до однородности.

    Пышные оладьи на молоке без дрожжей

  4. Вливаем кислое молоко. Объединяем до гладкости все тем же венчиком или миксером, удаляя комочки.

    Пышные оладьи на молоке без дрожжей

  5. Просеиваем порциями муку и вымешиваем, разбивая мучные комки. Если тесто получается довольно густым, добавляем еще кислого молока. Всыпаем соду.

    Пышные оладьи на молоке без дрожжей

  6. Вымешиваем тесто до однородного состояния.

    Пышные оладьи на молоке без дрожжей

  7. Прогреваем сковороду на умеренном пламени и раскаленную поверхность смазываем подсолнечным маслом. При помощи столовой ложки формируем круглые оладьи. Жарим, с одной стороны, пару минут.

    Пышные оладьи на молоке без дрожжей

  8. При помощи лопатки переворачиваем на вторую сторону. По необходимости контролируем огонь. Готовые оладьи дополняем вареньем, сгущенкой или сметаной и подаем к завтраку. Приятного аппетита!

    Пышные оладьи на молоке без дрожжей

Бездрожжевые оладьи на молоке с рисовой мукой

Бездрожжевые оладьи на молоке с рисовой мукой идеальны для вкусного и быстрого завтрака. Аппетитные оладьи готовятся просто. Вкуснейшее угощение с большим удовольствием уплетают за обе щеки и дети, и взрослые.

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Мука рисовая – 180 гр.
  • Молоко коровье – 200 мл.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Сахар-песок – 1 ст.л.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Разрыхлитель теста – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

  1. Достаем перечисленные ингредиенты.

    Пышные оладьи на молоке без дрожжей

  2. Взяв вместительную и подходящую чашку для замеса теста, выливаем указанное количество молока любой жирности. Разбиваем промытое яйцо. Сыплем щепотку соли и сахар. Его количество зависит от ваших предпочтений. Сладости можно придать, добавив сироп, варенье или сгущенку перед самой подачей.

    Пышные оладьи на молоке без дрожжей

  3. Вооружившись ручным венчиком, смешиваем компоненты.

    Пышные оладьи на молоке без дрожжей

  4. Засыпаем чайную ложку разрыхлителя для теста и 180 грамм рисовой муки.

    Пышные оладьи на молоке без дрожжей

  5. Размешиваем массу до гладкости.

    Пышные оладьи на молоке без дрожжей

  6. Разогреваем антипригарную сковородку, установив на умеренном пламени. При помощи столовой ложки в центре формируем круглый оладушек. Чуть убавив пламя, ждем, когда сверху образуются пузырьки.

    Пышные оладьи на молоке без дрожжей

  7. Применив лопатку, переворачиваем изделие и жарим еще несколько минут.

    Пышные оладьи на молоке без дрожжей

  8. Таким образом жарим все оладьи и кладем друг на друга. По желанию украшаем ягодами и дополняем медом.

    Пышные оладьи на молоке без дрожжей

  9. Подаем к чаю.

    Пышные оладьи на молоке без дрожжей

  10. Приятного аппетита!

    Пышные оладьи на молоке без дрожжей

Оладьи на молоке с колбасой

Оладьи на молоке с колбасой – это потрясающее угощение, которое подойдет и для сытного завтрака, и для вкусного быстрого перекуса. Ароматная выпечка понравится всем, кто не любит сладкое. Аппетитное угощение придется по душе ценителям сытных завтраков, независимо от возраста.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Мука пшеничная – 200 гр.
  • Молоко коровье – 150 мл.
  • Соль – по вкусу.
  • Орегано – 1 ч.л.
  • Перец черный молотый – 0,5 ч.л.
  • Колбаса докторская – 150 гр.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Сода – 1 ч.л.
  • Уксус столовый 9% – 1 ст.л.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

  1. В объемную посуду разбиваем 2 промытых яйца и вливаем 150 миллилитров молока любой жирности. Разбалтываем до однородного состояния.

    Пышные оладьи на молоке без дрожжей

  2. Просеиваем 200 граммов пшеничной муки. Гасим соду уксусом и выливаем к остальным компонентам. Можно использовать разрыхлитель теста.

    Пышные оладьи на молоке без дрожжей

  3. Солим, перчим и добавляем орегано. Тщательно вымешиваем.

    Пышные оладьи на молоке без дрожжей

  4. Докторскую колбасу нарезаем кружочками. Можно нарезать квадратиками и сразу вмешать в тесто.

    Пышные оладьи на молоке без дрожжей

  5. Тесто постояло и готово к использованию.

    Пышные оладьи на молоке без дрожжей

  6. Прогреваем сковороду с растительным маслом. Выкладываем на сковороду столовой ложкой тесто. Поверх раскладываем кружочки колбасы. Сверху закрываем колбасу тестом. Ждем, когда поверхность станет матовой.

    Пышные оладьи на молоке без дрожжей

  7. Жарим до румяности аппетитные оладьи с двух сторон на умеренном огне. Подаем сытные оладьи к чаю. Приятного аппетита!

    Пышные оладьи на молоке без дрожжей

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