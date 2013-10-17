Радиоуправляемые модели. Если квадрокоптер, то определенно DJI

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Квадрокоптеры подразделяются на классы. В основном они похожи, но некоторые из моделей оснащаются дополнительными устройствами для большей функциональности. Строение коптера включает следующие компоненты:

защитный корпус;

блок управления;

рама для крепления пропеллеров;

крепление для видеокамеры.

Дрон способен менять высоту полета, перемещаться из стороны в сторону и поворачивать. Эти действия устройство выполняет благодаря возможности вращения пропеллеров в различных направлениях. С различными моделями можно ознакомиться в магазине, здесь всегда широкий выбор и выгодные условия. DJI Украина — известная компания-производитель квадрокоптеров, чьи модели мы рекомендуем в первую очередь рассмотреть. Происходит управление с помощью специального пульта, которым управляет человек. Коптер может выполнять несколько команд, подаваемых на пульт:

Взлет. Действие происходит с помощью вращения винтов с одинаковой скоростью вращения. Поворот. Происходит действие за счет вращения одной пары пропеллеров с большей скоростью, чем другой. Наклон. Выполнить наклон устройство может при быстром вращении только одного из пропеллеров.

Преимущества и недостатки квадрокоптеров

Конструктивно квадрокоптер прост. Он не имеет сложных и ненужных деталей. При падении с большой высоты может случиться поломка, но чаще, это обходится лишь поломкой рамы или винтов. Разработчики предусмотрели этот момент и сделали данные детали съемными, что значительно облегчает процесс починки дрона.

Устройство имеет несколько преимуществ:

дешевая эксплуатация;

стабильность полета;

емкий аккумулятор.

Некоторые из моделей оснащены мощными двигателями, что позволяет им совершать полеты при любой погоде. Них высокая устойчивость и они легко справляются с ветром.

Что касательно цены, то она может достигать 1000 долларов, но что касается самой эксплуатации, то она обходится недорого. Любую деталь легко купить в обычном магазине по реализации квадрокоптеров, а их замена не составляет особо труда. Выполнить замену деталей можно самостоятельно, хотя данная необходимость возникает крайне редко. Для любителей моделирования есть вариант постоянного улучшения и усовершенствования коптера, на который можно самостоятельно устанавливать новые продвинутые компоненты.

Мощные аккумуляторы беспилотника позволяют не только долго его эксплуатировать. Но и перемещать небольшие грузы. Агрегат поддерживает стабильность в воздухе, и это крайне необходимо при проведении видеосъемки. Единственный недостаток технического устройства – цена. Высококачественное устройство от именных производителей стоит дорого. К тому же такие модели имеют более сложное управление и своеобразный дизайн.