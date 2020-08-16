Развитие семейных отношений

Залог семейного счастья, на мой взгляд, заключается в развитии семейных отношений. Особенно если отношения начинаются в юном возрасте и перерастают в семейную жизнь, необходимо не только развиваться самому, но и направлять своего партнера. А еще важно вовремя заметить, что твой любимый человек достиг большего, конечно, с твоей помощью и поддержкой. Но сам ты при этом, сконцентрировавшись на его успехах, забыл про свои собственные мечты и стремления. Как часто вы слышали жалобы женщин, которые говорят: «Я на него всю жизнь положила, помогала, поддерживала, детей воспитывала, а он ушел к молодой и красивой!». Рекомендуем вам, как вариант для досуга рассмотреть Дом 2 свежие серии.

Эта женщина считает себя героиней и незаслуженно брошенной, и не каждой из них дано понять, что развивая и направляя мужа, она совсем забросила себя. И дело не только во внешности, хотя это тоже очень важно, а в том, что каждый день, обсуждая бытовые проблемы и «детские пеленки» они вырабатывают у мужчин рефлекс, позволяющий абстрагироваться от ежедневного обсуждения насущных проблем. Мне иногда кажется, что у мужчин во время таких бесед в голове «белый шум», из которого он улавливает процентов 20 от сказанного, что-то комментирует и кивает, короче активно делает вид что слушает. А отдохнуть можно перед просмотром дом-2 онлайн смотреть бесплатно.

Женщина же в свою очередь, слишком активно участвуя в жизни мужа и живя его интересами, растворяется, как личность и перестает быть ему интересной, а потом, начиная ощущать его безразличность, стремится привлечь его внимание обидами и слезами, чем еще больше усугубляет свое положение.

Отсюда вывод, человек ко всему привыкает и со временем эмоции и чувства притупляются. Чтоб ваши отношения не угасали, нужно постоянное двустороннее самосовершенствование. Новое белье, ухоженное тело, вкусный ужин, порядок в доме должны дополняться интересной беседой, рассказом о том, что интересно именно тебе и в чем бы ты хотела усовершенствоваться, обсуждением интересных книг и новинок кинопроката. Будет большим плюсом, если вы найдете общее увлечение.

Кстати, этот совет так же распространяется на мужчин, то, что вы женаты, не означает, что ваше сидение в трусах у компьютера или телевизора является идеальной моделью поведения в семье, только потому, что вы друг друга не стесняетесь. Со временем партнеры перестают обращать внимание на некоторые мелочи в своем поведении, которые могут раздражать партнера и с годами это раздражение накапливается и выливается в кучу взаимных претензий и упреков, приводящих к окончанию отношений. Вот, вроде, жили, а потом как высказались, и получается, что всю жизнь только страдали и терпели, а осознали только после выяснения отношений. Отсюда еще один вывод, делитесь со своим партнером тем, что вам нравится в ваших отношениях и тем, что не нравится, но не превращайте это в муторное пережёвывание одного и того же, вы же не в «доме 2». Постарайтесь с одного раза сделать так, чтоб партнер услышал и понял, и сделал выводы. О семейных отношениях можно говорить бесконечно, но основное, что нужно помнить, что семейная жизнь — это работа, и на ней всегда нужно поднимать и повышать квалификацию, заниматься развитием, а не пускать все на самотек, расслабившись едва получив печать в паспорте.