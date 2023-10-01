Рецепт: Каша из кукурузной крупы — С жареным луком.

Ингредиенты:

кукурузная крупа — 1 ст.;

вода — 3 ст.;

соль — по вкусу;

масло подсолнечное — 4 ст. л.;

репчатый лук — 2 шт.

Способ приготовления: Кукурузную кашу готовлю не часто, а сегодня решила приготовить и есть я буду ее с жареным луком. Готовить такую кашу очень просто и финансово это не затратно. Килограммовый пакет кукурузной крупы в сетевом магазине АТБ стоит примерно 15 гривен. А подсолнечное масло, соль и репчатый лук, думаю, есть в каждом доме.

Так что можно накормить семью вкусно и полезно очень и очень не дорого. Только надо учитывать один фактор — во время приготовления кашу надо перемешивать, иначе она пристанет к казанку и его надо будет потом отдраивать. Да и сама каша должна равномерно прогреваться.

На одну часть крупы я беру три части воды. Отмеряю нужное мне количество крупы и воды. Вода должна закипеть, а уж затем в нее нужно добавить соль

и крупу. Знаю что некоторые называют кукурузную кашу мамалыгой, я не спец в названиях блюд и их составляющих. Знаю что моя тетя варила мамалыгу из кукурузной муки, я же варю кашу именно из крупы. Крупа довольно мелкого помола, я ее из Румынии привезла.

По незнанию купила несколько пакетов крупы от разных производителей будучи абсолютно уверенной в том, что я покупаю пшеничную муку. Часть кукурузной крупы я израсходовала там, в Румынии, а остаток привезла домой, благо мы туда машиной ездили. Крупу я не промываю, она легко уходит через ячейки мелкого сита и забить канализацию мне совершенно не улыбается. В свое оправдание скажу что крупа действительно чистая. Крупу добавляю в кипящую воду мелкой «струйкой» и перемешиваю. Убавляю огонь и тридцать минут варю и не забываю перемешивать. Каша густеет очень быстро.

Ни сливочного, ни подсолнечного масла в казан я не добавляю. Хотя со сливочным маслом, надо отдать должное, каша вкуснее. Но, поверьте, и мой вариант тоже вкусен. Репчатый лук нарезаю не большими кусочками

и жарю. Степень готовности у всех разная, кто то любит чтобы лук хрустел на зубах, а кто то уважает лук хорошо прожаренный, темно коричневого цвета.

На кашу выкладываю жареный лук и поливаю подсолнечным маслом из сковороды. Вкусная каша солнечного цвета с жареным луком готова.

Приятного аппетита и творческого кулинарного вдохновения.

Готовьте с любовью, ведь наши близкие этого заслуживают.

Время приготовления: 35 мин.