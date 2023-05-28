Рецепт: Фаршированные перцы куриной грудкой — В духовке, под беконом

Ингредиенты:

перец болгарский — 4 штуки;

лук репчатый — 1 шт.;

грудка куриная — 640 грамм;

шампиньоны — 170 грамм;

бекон — 100 грамм;

сметана — 70 грамм;

сыр твердый — 70 грамм;

соль — по вкусу;

специи — по вкусу;

чеснок — 4 зубчика

Способ приготовления: Всем доброго времени суток!

Сегодня я приготовлю не обычный фаршированный перец, а запечённый в духовке. И не совсем фаршированный вообще)))

С начинкой из куриных грудок и грибов, всё это запекалась под слайсом бекона! А как это красиво выглядит!

Ингредиенты, которые необходимы для приготовления вы видите на фото ниже:

Куриное филе нарезать кубиками

Обжарить

Пока куриное мясо жарится — очистить и мелко нарезать репчатый лук!

Лук сразу добавить к курице

и выдавить чеснок

Шампиньоны нарезать

И отправить к остальному

С помощью лопатки, во время жарки, можно постараться измельчить некоторые нарезанные куртки куриного филе.

Мельче резать её не нужно, не имеет смысла. Объясню почему: если измельчить, то мясо сильно удариться, усохнет и будет жёстким как пластик, а если лишь измельчить уже практически готовую грудку, то она не успеет удариться и затвердеть, останется мягкой и сочной!

Пока мясо, лук обжариваются нужно подготовить перцы. А именно разрезать их на половинки

и очистить их от семян

А так же на тёрке натереть твёрдый сыр, грамм 70

+-+

Когда в сковороде, в которой мы жарим мясо испарится вся влага,

то добавить соль и специи

Две столовые ложки сметаны, влить 50 миллилитров воды

Протушить три минуты

Иногда перемешивая

Должно получиться такое аппетитное мясо

Содержимое сковороды переложить в миску и смешать с натёртым сыром

Хорошо перемешать

Начинку уложить в перцы

Уже получается красиво)))

И вот тут внимание! Отправляем в разогретую духовку до 180 градусов и выпекаем в течении 25 минут!!!!

Уложить перцы в форму для запекания. Беконом не накрывать!!!

В форму налить воды!

И ещё одно важное замечание в ходе приготовления перцев. Они остаются сырыми в духовке и не запекаются, чтобы это исправить надо просто в форму где лежат перцы налить воды и тогда они легко приготовится и не останутся сырыми.

Отправить форму с перцами в духовку

По истечению времени каждый перец накрыть слайсом бекона

и отправить обратно в духовку и сразу выключить, либо подержать на огне ещё минут 5-7 (!)

… На фотографиях может быть несостыковке и казаться, что слайс бекона я кладу до запекания перцев. Так и было! И поэтому акцентирую внимание на том, что так делать не надо! У меня бекон стал жёстким,

а нам нужен эффект сочного, вкусного бекончика!

Он должен быть таким:

В конце выпекания можно минут на 5 включить режим «гриль»

Перец готов! Это необычное сочетание, но очень вкусно.

Я бы сказала, что невозможно остаться равнодушным к этому блюду.

Но, моему мужу не понравился! А я в восторге!

В-общем понравится блюдо вам или нет узнать легко.

1. Вы любите жульен (вкус начинки один в один)

2. Вы любите вкус перца (как фаршированного)

3. Вас не пугает такое сочетание, а наоборот хочется попробовать

… Если на эти три вопроса ответ положительный, то можете смело увеличивать количество ингредиентов и готовить по моему рецепту, вам будет мало))))

Стоимость ингредиентов = 526,437222

1 порции = 65,8046528

12,566 за ЛУК (73 рубля 1 кг.)

13,089 руб за 13 грамм ЧЕСНОКА (89 РУБ — 1 КГ)

67,10 за ПЕРЕЦ (220 руб 1 кг.)

67,2222222 за 110 грамм БЕКОНА (220 РУБ. ЗА 360 ГРАММ)

55,11 ЗА 167 грамм ШАМПИНЬОНОВ (99 руб. -300 грамм)

223,36 за ГРУДКУ (349 руб. за 1 кг.)

17,598 за 74 гр. СМЕТАНЫ (87,99 за 370 грамм)

14 рублей за 71 грамм СЫРА (200 руб. за кг.)

Время приготовления: 1 ч. Примерная стоимость порции: 66 руб.