Рецепт: Фаршированные перцы куриной грудкой — В духовке, под беконом

Ингредиенты:
перец болгарский — 4 штуки;
лук репчатый — 1 шт.;
грудка куриная — 640 грамм;
шампиньоны — 170 грамм;
бекон — 100 грамм;
сметана — 70 грамм;
сыр твердый — 70 грамм;
соль — по вкусу;
специи — по вкусу;
чеснок — 4 зубчика
Способ приготовления: Всем доброго времени суток!
Сегодня я приготовлю не обычный фаршированный перец, а запечённый в духовке. И не совсем фаршированный вообще)))
С начинкой из куриных грудок и грибов, всё это запекалась под слайсом бекона! А как это красиво выглядит!
Ингредиенты, которые необходимы для приготовления вы видите на фото ниже:
Куриное филе нарезать кубиками
Обжарить
Пока куриное мясо жарится — очистить и мелко нарезать репчатый лук!
Лук сразу добавить к курице
и выдавить чеснок
Шампиньоны нарезать
И отправить к остальному
С помощью лопатки, во время жарки, можно постараться измельчить некоторые нарезанные куртки куриного филе.
Мельче резать её не нужно, не имеет смысла. Объясню почему: если измельчить, то мясо сильно удариться, усохнет и будет жёстким как пластик, а если лишь измельчить уже практически готовую грудку, то она не успеет удариться и затвердеть, останется мягкой и сочной!
Пока мясо, лук обжариваются нужно подготовить перцы. А именно разрезать их на половинки
и очистить их от семян
А так же на тёрке натереть твёрдый сыр, грамм 70
+-+
Когда в сковороде, в которой мы жарим мясо испарится вся влага,
то добавить соль и специи
Две столовые ложки сметаны, влить 50 миллилитров воды
Протушить три минуты
Иногда перемешивая
Должно получиться такое аппетитное мясо
Содержимое сковороды переложить в миску и смешать с натёртым сыром
Хорошо перемешать
Начинку уложить в перцы
Уже получается красиво)))
И вот тут внимание! Отправляем в разогретую духовку до 180 градусов и выпекаем в течении 25 минут!!!!
Уложить перцы в форму для запекания. Беконом не накрывать!!!
В форму налить воды!
И ещё одно важное замечание в ходе приготовления перцев. Они остаются сырыми в духовке и не запекаются, чтобы это исправить надо просто в форму где лежат перцы налить воды и тогда они легко приготовится и не останутся сырыми.
Отправить форму с перцами в духовку
По истечению времени каждый перец накрыть слайсом бекона
и отправить обратно в духовку и сразу выключить, либо подержать на огне ещё минут 5-7 (!)
… На фотографиях может быть несостыковке и казаться, что слайс бекона я кладу до запекания перцев. Так и было! И поэтому акцентирую внимание на том, что так делать не надо! У меня бекон стал жёстким,
а нам нужен эффект сочного, вкусного бекончика!
Он должен быть таким:
В конце выпекания можно минут на 5 включить режим «гриль»
Перец готов! Это необычное сочетание, но очень вкусно.
Я бы сказала, что невозможно остаться равнодушным к этому блюду.
Но, моему мужу не понравился! А я в восторге!
В-общем понравится блюдо вам или нет узнать легко.
1. Вы любите жульен (вкус начинки один в один)
2. Вы любите вкус перца (как фаршированного)
3. Вас не пугает такое сочетание, а наоборот хочется попробовать
… Если на эти три вопроса ответ положительный, то можете смело увеличивать количество ингредиентов и готовить по моему рецепту, вам будет мало))))
Стоимость ингредиентов = 526,437222
1 порции = 65,8046528
12,566 за ЛУК (73 рубля 1 кг.)
13,089 руб за 13 грамм ЧЕСНОКА (89 РУБ — 1 КГ)
67,10 за ПЕРЕЦ (220 руб 1 кг.)
67,2222222 за 110 грамм БЕКОНА (220 РУБ. ЗА 360 ГРАММ)
55,11 ЗА 167 грамм ШАМПИНЬОНОВ (99 руб. -300 грамм)
223,36 за ГРУДКУ (349 руб. за 1 кг.)
17,598 за 74 гр. СМЕТАНЫ (87,99 за 370 грамм)
14 рублей за 71 грамм СЫРА (200 руб. за кг.)
Время приготовления: 1 ч. Примерная стоимость порции: 66 руб.