Рецепт: Фунчоза с курицей — Быстрый рецепт

Ингредиенты:

фунчоза — 150 гр.;

филе куриное — 300 гр.;

томаты — 1 шт.;

перец болгарский — 1 шт.;

лук репчатый — 4 шт.;

чеснок — 2 зуб.;

соль — 1 ст.л;

паприка — 1 ст.л;

масло подсолнечное — 2 ст.л;

соевый соус — 40 гр.;

белый кунжут — 2 ст.л

Способ приготовления: Добрый вечер. К моему большому сожалению фунчозу для себя открыла только в этом году, поэтому в моей копилке всего лишь один рецепт.

Начнём с того, что порежим куриное филе на небольшие кубики и обжарим до золотистой корочки.

Далее подготавливаем овощи, для этого необходимо нарезать помидор и болгарский перец соломкой, а лук полукольцами.

После того как курочка поджарится, к ней отправляем овощи и продолжаем тушить.

Когда овощи станут слегка мягкими отправляем к ним специи, а именно соль, паприку и соевый соус

Так же я использую специальный соус для курочки.

Содержимое в сковороде оставляем томиться на 5 минут.

этим временем необходимо приготовить фунчозу. Для этого заливаем её кипятком и оставляем на 10 минут.

После приготовления слейте воду.

Возвращаемся к овощам и на финальном этапе добавляем несколько зубчиков чеснока.

Затем соединяем с фунчозей и посыпаем кунжутом.

Сверху можете украсить зеленью.

Приятного аппетита, друзья ❤️

Время приготовления: 1 ч. Примерная стоимость порции: 200 руб.