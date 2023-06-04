Рецепт: Фунчоза с курицей — Быстрый рецепт

Ингредиенты:
фунчоза — 150 гр.;
филе куриное — 300 гр.;
томаты — 1 шт.;
перец болгарский — 1 шт.;
лук репчатый — 4 шт.;
чеснок — 2 зуб.;
соль — 1 ст.л;
паприка — 1 ст.л;
масло подсолнечное — 2 ст.л;
соевый соус — 40 гр.;
белый кунжут — 2 ст.л
Способ приготовления: Добрый вечер. К моему большому сожалению фунчозу для себя открыла только в этом году, поэтому в моей копилке всего лишь один рецепт.
Начнём с того, что порежим куриное филе на небольшие кубики и обжарим до золотистой корочки.
Далее подготавливаем овощи, для этого необходимо нарезать помидор и болгарский перец соломкой, а лук полукольцами.
После того как курочка поджарится, к ней отправляем овощи и продолжаем тушить.
Когда овощи станут слегка мягкими отправляем к ним специи, а именно соль, паприку и соевый соус
Так же я использую специальный соус для курочки.
Содержимое в сковороде оставляем томиться на 5 минут.
этим временем необходимо приготовить фунчозу. Для этого заливаем её кипятком и оставляем на 10 минут.
После приготовления слейте воду.
Возвращаемся к овощам и на финальном этапе добавляем несколько зубчиков чеснока.
Затем соединяем с фунчозей и посыпаем кунжутом.
Сверху можете украсить зеленью.
Приятного аппетита, друзья ❤️
Время приготовления: 1 ч. Примерная стоимость порции: 200 руб.