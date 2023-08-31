До 100 калорий: 3 рецепта вкусных и полезных десертов без вреда для фигуры

Даже те, кто заботится о своей фигуре, изредка могут побаловать себя вкуснейшими десертами.
Содержание
- Запеченные яблоки с апельсинами
- Персиковый смузи
- Апельсиновый мармелад
Особенно если знать, как приготовить по-настоящему полезные сладости.
Запеченные яблоки с апельсинами
Возьмите 3 яблока, 1 апельсин, 1,5 чайных ложки меда и 0,5 чайной ложки корицы.
Очистить апельсин, разрезать на небольшие кусочки дольки, удалить прожилки и косточки.
От яблок отрезать верхушки, вычистить сердцевину, в получившиеся отверстия положить апельсин, по половинке чайной ложки меда, посыпать каждое яблоко корицей.
Накрыть срезанной ранее верхушкой от яблока. Запекать при 180 градусах 30-45 минут в зависимости от размера яблок.
Персиковый смузи
Возьмите 3 персика, 300 мл нежирного йогурта, 1 банан, 0,5 чайной ложки меда, 1 веточку мяты.
Снять кожуру с фруктов, порезать на мелкие кусочки, взбить фрукты в пюре блендером. Добавить йогурт, готовый напиток украсить веточкой мяты.
Апельсиновый мармелад
Возьмите 1 апельсин, 20 г желатина и 1 чайную ложку любого сахарозаменителя.
Выжать из апельсина 100 мл сока, всыпать в него желатин, дать смеси набухнуть.
Разогреть, не доводя до кипения, добавить сахарозаменитель, тщательно перемешать. Вылить в форму и убрать в холодильник до застывания.
Приятного аппетита!