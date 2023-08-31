До 100 калорий: 3 рецепта вкусных и полезных десертов без вреда для фигуры

Даже те, кто заботится о своей фигуре, изредка могут побаловать себя вкуснейшими десертами.

Содержание

Запеченные яблоки с апельсинами

Персиковый смузи

Апельсиновый мармелад

Особенно если знать, как приготовить по-настоящему полезные сладости.

Запеченные яблоки с апельсинами

Возьмите 3 яблока, 1 апельсин, 1,5 чайных ложки меда и 0,5 чайной ложки корицы.

Очистить апельсин, разрезать на небольшие кусочки дольки, удалить прожилки и косточки.

От яблок отрезать верхушки, вычистить сердцевину, в получившиеся отверстия положить апельсин, по половинке чайной ложки меда, посыпать каждое яблоко корицей.

Накрыть срезанной ранее верхушкой от яблока. Запекать при 180 градусах 30-45 минут в зависимости от размера яблок.

Персиковый смузи

Возьмите 3 персика, 300 мл нежирного йогурта, 1 банан, 0,5 чайной ложки меда, 1 веточку мяты.

Снять кожуру с фруктов, порезать на мелкие кусочки, взбить фрукты в пюре блендером. Добавить йогурт, готовый напиток украсить веточкой мяты.

Апельсиновый мармелад

Возьмите 1 апельсин, 20 г желатина и 1 чайную ложку любого сахарозаменителя.

Выжать из апельсина 100 мл сока, всыпать в него желатин, дать смеси набухнуть.

Разогреть, не доводя до кипения, добавить сахарозаменитель, тщательно перемешать. Вылить в форму и убрать в холодильник до застывания.

Приятного аппетита!