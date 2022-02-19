Региональные операторы газификации в России

Как обустроена система автономной газификации? Расход сжиженного газа

Как показала практика, при правильном выборе объема газгольдера, его заправка производится 3-4 раза в год.

Поэтому прежде чем купить газгольдер, необходимо рассчитать какой планируется расход сжиженного газа для конкретного дома, а для этого:

Определяем теплопроводность дома. Существует упрощённая методика, по общей площади отапливаемых помещений. Нам такое не подходит, ее, обычно, применяют для стандартных построек, да и погрешность вычислений слишком велика. Надо отдельно рассчитать теплопроводность стен, пола и потолка. Кроме этого: стеклопакетов, оконных рам и коробок, а также дверей. Далее нам понадобиться архив данных среднемесячных температур за последние три года, лучше пять. Имея значение теплопроводности дома, и данные среднемесячных температур, вычисляем расход тепловой энергии по месяцам, для удобства анализа, результаты сводим в таблицы. По полученным результатам расчетов, определяем расход сжиженного газа на отопление, по месяцам каждого года, а также по годам. Определяем, какой будет расход сжиженного газа на нагрев горячей воды, с учетом количества постоянно проживающих людей. К полученному значению прибавляем максимальный годовой расход сжиженного газа на отопление. Это и будет планируемый годовой расход сжиженного газа. Ну и наконец, определяем оптимальный объем газгольдера. Для этого годовой расход газа делим на три и на четыре. Оптимальный объем должен находится в интервале этих чисел.

На первый взгляд, кажется это сделать не реально, но на само деле, все очень просто. Материалы статьи настолько подробны и доступны, что их можно использовать как методические указания. И потом, если вы хотите сэкономить на покупке газгольдера, без ущерба качеству, надо немного поработать головой. Сегодня большой популярностью пользуется в Республике Крым автономная газификация дома, которую вы можете заказать у надежной компании специалистов «Крымгазсети» с опытом https://regoperatory.ru/gasification/crimeagasnet.

Будем считать, что с объемом газгольдера разобрались, теперь надо выбрать компанию и купить газгольдер. Здесь ситуация аналогична заправке газгольдеров, также много организаций, которые занимаются торговлей газовым оборудованием для автономной газификации, и также есть свои подводные камни.

Где лучше купить газгольдер

Для того, чтобы Ваша будущая система автономной газификации работала стабильно и надежно, а расходы по ней были полностью оправданы надо запомнить следующее правило: нельзя покупать газгольдер в одной компании, заказывать услуги по его установке в другой, а заправку газгольдера в третьей. Надо, чтобы был только один исполнитель, и это очень важно.