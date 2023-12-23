Описание приготовления:

Не откажите себе и друзьям в удовольствии продегустировать такую уникальную домашнюю настойку из винограда! Приготовьте ее осенью, в сезон сбора этих красочных ягод. Хранить настойку лучше 15-30 дней в темном и прохладном месте.

Основной ингредиент: Виноград / Ягоды Блюдо: Напитки / Алкогольные / Настойки

Состав / Ингредиенты:

Виноград 300 Грамм

Водка 300 Миллилитров

Сахар 50 Грамм

Количество порций 4

Калорийность

176 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

16 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Виноградная настойка»

Подготовьте указанные ингредиенты. Виноград допустимо выбирать любой, но если он кислый, то добавьте чуть больше сахара.

Виноград снимите с кистей и переберите ягоды, удалите подпорченные. Высыпьте ягоды в миску или салатник и промойте в воде.

Раздавите их, чтобы из каждой ягоды вышла мякоть. Не перетирайте ягоды через сито — важна и кожура, так как она самая ароматная!

Подберите для приготовления настойки узкую емкость с высокими бортиками: банку, контейнер с крышкой, но не из металла. Выложите в нее виноградную массу.

Всыпьте сахарный песок или добавьте мед, если хотите получить более мягкий вкус настойки.

Влейте качественную водку или самогон, разбавленный до 40 градусов. Закройте емкость крышкой и тщательно взболтайте. Поместите емкость в прохладное темное место и храните там 15-30 дней.

Каждые 2-3 дня взбалтывайте емкость, чтобы виноград отдал напитку свой аромат, цвет и вкус.

Процедите настойку через ситечко и удалите жмых спустя 15 дней выдерживания. Попробуйте ее на вкус. По желанию отправьте ее на хранение еще на 15 дней — вкус напитка от этого только выиграет. При подаче к столу ее нужно будет охладить.