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Виноградная настойка

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Виноградная настойка

Описание приготовления:

Не откажите себе и друзьям в удовольствии продегустировать такую уникальную домашнюю настойку из винограда! Приготовьте ее осенью, в сезон сбора этих красочных ягод. Хранить настойку лучше 15-30 дней в темном и прохладном месте.
Основной ингредиент: Виноград / Ягоды Блюдо: Напитки / Алкогольные / Настойки

Состав / Ингредиенты:

  • Виноград 300 Грамм
  • Водка 300 Миллилитров
  • Сахар 50 Грамм

Количество порций 4

Калорийность

176 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

16 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Виноградная настойка»

Виноградная настойка

Подготовьте указанные ингредиенты. Виноград допустимо выбирать любой, но если он кислый, то добавьте чуть больше сахара.

Виноградная настойка

Виноград снимите с кистей и переберите ягоды, удалите подпорченные. Высыпьте ягоды в миску или салатник и промойте в воде.

Виноградная настойка

Раздавите их, чтобы из каждой ягоды вышла мякоть. Не перетирайте ягоды через сито — важна и кожура, так как она самая ароматная!

Виноградная настойка

Подберите для приготовления настойки узкую емкость с высокими бортиками: банку, контейнер с крышкой, но не из металла. Выложите в нее виноградную массу.

Виноградная настойка

Всыпьте сахарный песок или добавьте мед, если хотите получить более мягкий вкус настойки.

Виноградная настойка

Влейте качественную водку или самогон, разбавленный до 40 градусов. Закройте емкость крышкой и тщательно взболтайте. Поместите емкость в прохладное темное место и храните там 15-30 дней.

Виноградная настойка

Каждые 2-3 дня взбалтывайте емкость, чтобы виноград отдал напитку свой аромат, цвет и вкус.

Виноградная настойка

Процедите настойку через ситечко и удалите жмых спустя 15 дней выдерживания. Попробуйте ее на вкус. По желанию отправьте ее на хранение еще на 15 дней — вкус напитка от этого только выиграет. При подаче к столу ее нужно будет охладить.

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