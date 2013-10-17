Рейтинг столичных застройщиков и новостроек в 2020 году

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Несмотря на ситуацию, сложившуюся в стране и в мире, рынок недвижимости даже сейчас не стоит на месте. И если строительство пришлось заморозить, то продажи квартир и апартаментов по-прежнему ведутся. Причем во всех сегментах: от комфорт-класса до элитной недвижимости. Так с января по май в Москве договоры долевого строительства были подписаны 13,3 тысяч раз – и это только с частными лицами. Компания Est-a-Tet провела исследование, какие же застройщики и жилые комплексы оказались самыми популярными у покупателей за первую часть текущего года. Делимся с вами результатами!

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Лидеры среди застройщиков

В первую тройку среди застройщиков вошли крупнейшие игроки столичного рынка недвижимости, проекты которых остаются популярными из года в год: ГК «ПИК», «Донстрой» и «Инград».

С большим отрывом тут лидирует группа компаний «ПИК», которая на данный момент занимается реализацией 238 тыс. кв. метров в 28 новостройках. За первые три месяца 2020 года компания сумела продать более 148 тыс. кв. метров жилой площади, заключив 2,8 тысяч договоров. На втором месте оказался девелопер «Донстрой». Он уже продал 1,2 тыс. квартир, суммарная площадь которых составляет 73,3 тыс. кв. метров. На третьей строчке ГК «Инград», с которой за первый квартал года покупатели заключили 895 договоров на продажу 53,8 тыс. кв. метров жилья.

В рейтинг также были включены MR Group, заключившая 625 ДДУ и реализовавшая 33,5 тыс. кв. метров, ГК «Эталон» с 437 договорами и 27,3 тыс. кв. метрами проданного жилья, и ГК «Пионер», с которой покупатели заключили 390 ДДУ на приобретение недвижимости в 24,3 тыс. кв. метров. Десятку лучших застройщиков дополняют «Интеко», ГК «ЛСР», «РГ-Девелопмент» и «Крост», но тут рейтинг по количеству договоров и площади расходится.

Самые популярные новостройки

Среди новостроек лидируют жилые комплексы от компаний, возглавляющих рейтинг застройщиков. Это ЖК «Сердце столицы», «Люблинский парк» и «Преображение».

Жилой комплекс «Сердце столицы», возведением которого занимается «Донстрой», завоевал сердца 463 покупателей. Всего в нем продано 23,5 тыс. кв. метров жилья. В «Люблинском парке» от ГК «ПИК» было приобретено 412 квартир, общая площадь которых составляет 18,4 тыс. кв. метров. А в жилом комплексе «Преображение» застройщик «Инград» смог заключить 349 договоров, продав 17,7 тыс. кв. метров недвижимости.

В пятерку самых продаваемых жилых комплексов по количеству заключенных договоров входят ЖК «Вестердам» от «Интеко» (250 ДДУ) и ЖК «Тринити» от «Гранель» (240 ДДУ). А по количеству реализованной жилой площади на четвертом месте находится «КутузовGrad» от «Инграда» (13,8 тыс. кв. метров), на пятом – «Вестердам» (13,7 тыс. кв. метров).