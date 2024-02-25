Моя бабушка готовит по этому рецепту каждые 3 дня. Простой и невероятно вкусный ужин

Рулеты можно готовить из разных продуктов, с разными начинками. Для многих рулет связан с чем-то десертным. Как правило, в качестве рулета мы привыкли видеть бисквиты с кремом или меренгу. Однако, блюда из рулетов более многогранные. Например, существуют рулеты из мяса, из ветчины, с грибной и овощной начинкой.

Рулеты готовили еще в Древнем Риме. Тогда это блюдо было элитарным. Как правило, рулеты готовили для богатых людей, так как в рецепте использовали и выпечку, и мясо, и овощи. Кроме того, рулеты солили, а соль была весьма дорогим ингредиентом.

Расскажем, как приготовить мясные рулетики для ужина.

Ингредиенты для мясных рулетиков:

говяжий фарш — 300 г;

соль — ½ ч.л.;

черный перец — ⅓ ч.л.;

сухой чеснок — ⅓ ч.л.;

мясная приправа — ¼ ч.л.;

лук — 2 шт.;

лаваш — шт.;

морковь — шт.;

болгарский перец — шт.;

помидор — 3 шт.;

чеснок — 2 шт.;

вода — 300 мл.

Приготовление мясных рулетиков:

В говяжий фарш высыпаем соль, черный перец, сухой чеснок и мясную приправу. Нарезаем на маленькие кубики луковицу, выкладываем в фарш.

Расстилаем лаваш на столе, выкладываем тонким слоем на лаваш фарш с луком. Сворачиваем лаваш с мясом в рулет начинкой внутрь.

Нарезаем на небольшие кусочки рулет.

Режем четверть кольцами лук, делим на небольшие кусочки очищенный болгарский перец, натираем на крупной терке морковь.

В сковороде на растительном масле обжариваем сперва лук, затем добавляем морковь и болгарский перец. Нарезаем мелко помидор, выкладываем к обжаренным овощам.

Шинкуем мелко чеснок, добавляем к обжаренным овощам. Вливаем в овощную массу воду, солим, перчим и тушим несколько минут.

Затем выкладываем в овощной соус мясные рулетики.

Накрываем сковороду с рулетиками крышкой и тушим 30 минут на медленном огне.

Можно натереть сыр на рулетики и тушить еще 5 минут.

Так получается вкусное и простое блюдо из фарша и лаваша.