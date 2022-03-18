Рекламные ролики, имиджевые видео, музыкальные клипы, анимационные ролики

Визуальный маркетинг прочно занимает лидирующие позиции, когда речь идёт о продвижении бизнеса. А наиболее эффективным его инструментом можно уверенно назвать анимационный ролик. Ни для кого не секрет, что визуализация информации облегчает её восприятие. Компания «EVE» готова предоставить вам услуги озвучки «под ключ» на сайте https://www.eve.ua/.

Голос за кадром

Анимационный видеоролик сегодня является must-have для любой компании, у которой есть свой сайт. Желательно, чтобы это видео было креативным, даже если оно рассказывает о крупной компании или раскрывает серьёзные вопросы. Отличительной чертой рисованных роликов является возможность подачи информации от лица любого персонажа, даже непосредственно самого продвигаемого товара, «оживлённого» с помощью анимации.

Прежде чем заказать анимационный ролик в Астане, важно определиться, какой именно тип видео необходим. Анимационный ролик в Алматы может:

Продвигать бренд. Такие видео раскрывают главные характеристики продукта и рассказывают о его сильных сторонах. Чтобы такое видео было эффективным, важно получить эмоциональный отклик от аудитории. Для этого нужно создать продуманного персонажа с очевидной моделью поведения, чтобы зритель ассоциировал себя с ним.

Рассказывать о компании. Целевая аудитория таких роликов – существующие и потенциальные сотрудники и партнёры. Такие видео заказывают, чтобы сделать ударение на положительных чертах компании. Благодаря этому, возникает желание сотрудничать с такой организацией и/или работать в ней.

Быть информативным. Это интеллектуальные ролики, не содержащие призыва к действию. Задача информационного видеоролика – увеличить вовлечённость целевой аудитории и поднять уровень лояльности к бренду. В нём максимально ёмко и просто доносится важная информация.

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