Ремонт и обслуживание спецтехники с запчастями

Очисткой технических жидкостей, воздушных систем в спецтехнике занимается фильтр. Так, купить фильтр трактор не так уж и сложно – главное найти подходящую к модели модификацию компонента.

На практике фильтры применяют для разделения в неоднородной среде жидкости и отделения жестких, газообразных компонентов.

Разновидности

Практичные фильтры отделяют от топлива пыль, мелкие, крупные фракции, стружку, мусор, предотвращая засорение систем и ключевых узлов сельскохозяйственной техники.

Сегодня подразделяют фильтры на несколько категорий:

топливные; гидравлические; воздушные; масляные.

В свою очередь топливные фильтры так же подразделяют на модели тонкой, грубой очистки.

ФГО (фильтры грубой очистки) выглядят как цилиндры из отражателей, сверху покрытые латунной сеткой. Но данный вид фильтров состоит не только из этих компонентов – успокоителя, отстойника, распределителя.

Соединение с техникой происходит за счет применения двух трубок для подачи жидкости. Сегодня купить фильтр для спецтехники такого класса проще, вед его реализуют повсеместно в России. Заказать запчасти для спецтехники вы можете тут https://st-tehnika.ru/.

Задача элемента, первоочередная – удаление фракций крупных, мелких, частиц воды из дизельного топлива, чаще применяемого для работы спецтехники. Дополнительным фильтром внутри служит синтетическое микроволокно или пропитанная специальным составом бумага.

Фильтры тонкой очистки состоят их небольших элементов, соединенных в один металлически каркас. Дополнительно установленный ФТО помогает «уловить» в топливе даже самые мелкие фракции, те, которые не смог очистить ФГО.

Для специальной техники, тракторов применяют фильтры, устанавливая перед двигателем. Применяемые в быту воздушные фильтры состоят из каркаса, чехла, основного фильтрующего элемента.

Масляные, гидравлические фильтрующие системы состоят из корпуса, основного фильтра, колпаков, крепежей. Фильтры этого типа устанавливают непосредственно на двигатель, подсоединяя простым способом.