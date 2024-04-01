Как деруны, но из лука: как приготовить вкусное блюдо

Похожее блюдо готовят в Индии и называют его «Бхаджи». Но этот рецепт адаптирован к украинским продуктам.

Оригинальный индийский рецепт луковых дерунов, или котлет, несколько иной. Но этот адаптирован к украинским ингредиентам и специям. Приготовленные котлеты из лука получились очень вкусными. Рецептом поделились на сайте Vse Smachno.

Специи и их количество подбирайте себе по вкусу. Но впервые лучше готовить по рецепту.

Котлеты из лука

Ингредиенты:

три луковицы;

три яйца;

1 картофелина;

мука — от ¼ до 1 стакана;

карри нежный — 1 ч. л.;

куркума — 1 ч. л;

соль — по вкусу;

укроп сушеный — 1 ч. л;

подсолнечное масло для обжаривания.

Овощи необходимо помыть и почистить. Далее их или натрите на крупной терке, или же измельчите в блендере.

К измельченным картофелю и луку добавьте куриные яйца, а также все специи. Тщательно все перемешайте.

Теперь нужно добавить муку. Добавляйте понемногу и смотрите, хватает ли ее. Консистенция должна быть как на драники.

Разогрейте сковородку, налейте масло и выкладывайте котлеты из лука ложкой. Жарьте до готовности.

Такие котлеты можно готовить и в Пост. Они будут отличной альтернативой традиционным мясным котлетам.

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