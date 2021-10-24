Даже самые дорогие, качественные и дизайнерские светильники и люстры могут ломаться. Но не нужно спешить сразу все выбрасывать и покупать новый, чаще всего в системе люстры может просто что-то перегореть, и исправить ситуацию можно буквально за час. Однако самостоятельно ремонтировать осветительные приборы не нужно, особенно, если у вас нет специальных навыков и опыта. Лучше всего доверить это дело опытному и квалифицированному электрику. Найти такого специалиста можно на сайте Ремонт-Мастер, тут заказать ремонт люстр можно в пару кликов.

Что подразумевает ремонт люстр?

Сегодня осветительный прибор выполняет не только практичную роль — освещает помещение, это еще и крайне важный декоративный элемент. Если вы не хотите искать потратить кучу времени на поиск такого же светильника как у вас, то его можно просто починить. Как показывает практика, чаще всего причина поломки вовсе не в самом осветительном приборе, а в выключателе, которые подает питание на саму люстру. Любой опытный электрик перед тем, как снять любой осветительный прибор, должен проверить исправность лампочек (да, иногда бывает, что они просто перегорают, но этого незаметно) и осмотреть выключатель. Если и с лампочками и с выключателем все хорошо, тогда можно приступать к осмотру и диагностике самого осветительного прибора.

Причины поломки могут быть разнообразные, как просто перебитый кабель или неработающий патрон, так и нерабочий трансформатор. Все это индивидуально и требует профессионального взгляда специалиста. Ремонт осветительного прибора — это сложный и индивидуальный процесс, который может включать разные действия, в том числе и:

Разборка и сборка светильника;

Замена выключателя, плафона, лампочек;

Замена проводки или дросселя.

В большинстве люстр установлены стандартные лампочки накаливания, в таком случае мастера должны будут проверить целостность нити накаливания. Если же у вас светодиодная лампа, то необходимо использовать специальный тестер.

Этапы починки люстры

На сайте Ремонт-Мастер можно заказать услуги проверенных и профессиональных мастеров, которые оперативно смогут устранить проблемы с контактами лампочки и с цоколем. В большинстве случаев ремонт осветительного прибора подразумевает выполнение таких действий:

Прежде всего необходимо убедиться в том, что осветительный прибор действительно не работает. Отключение электропитания в щитке; Нужно загнуть контакт таким образом, чтобы он был под правильным углом. Теперь необходимо проверить, есть ли между лампочкой и цоколем контакт.

Дальнейшие шаги — разные, напрямую зависят от причины и сложности поломки. На сайте Ремонт-Мастер можно заказать не только ремонт осветительного прибора, но и просто мелкий ремонт квартир в Киеве.