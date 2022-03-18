Ренжд ровер — статус и величие на дорогах!

Пневмоподвеска и ее функциональность

Также будьте уверены в надежности мастеров, когда у вас есть сервис, в котором ведут базу данных по истории ремонта вашего автомобиля. Наличие у нас истории обслуживания транспортных средств поможет определить, что нужно делать дальше, и это еще одно преимущество нашего сервиса, о которой вам стоит помнить. Вы не найдете подобные технологии ни в одной обычной мастерской по ремонту автомобилей. Наша сервисная команда готова справиться со всем этим — от базового технического обслуживания автомобиля до обслуживания его двигателя или пневмоподвески Газель.

Удобства сервисного центра

Наш СТО хочет сделать ваше обслуживание максимально комфортным и беззаботным. Когда вы прибудете в наш сервисный центр, вас встретит один из наших профессиональных консультантов по обслуживанию. Опытные механики проследят за запланированным обслуживанием авто, подсчитают, сколько времени это займет, и ответят на любые дополнительные вопросы, которые могут у вас возникнуть. Пока к вашему автомобилю присматривают, у вас есть два варианта. Во-первых, вы можете просто наслаждаться нашей зоной ожидания, которая включает в себя:

Удобная гостиная с журналами и телевизором.

Бесплатный Wi-Fi и розетки для зарядки ваших электронных устройств.

Продажа аксессуаров Land Rover.

Новый Range Rover Velar занимает нишу между range rover evoque и Ренжд ровер Спорт. Внутренний дизайн выглядит как концепт. Даже дизайнеры отметили, что машина специально делалась с отличительной особенностью. Она должна выглядеть как концепт-кар, и в таком виде выпускаться серийно. Кажется как будто смотришь на картинку.

Сидишь на водительском кресле и не обращаешь внимания, что вокруг. Весь взгляд отрывают три больших дисплея. На центральной консоли их два, и главное – они сенсорные, один из которых меняет свой наклон для удобного восприятия информации с него. Этот дисплей предназначен для мультимедиа, навигатора, и связь с внешними устройствами. Второй пониже дисплей отвечает за климат, всевозможные регулировки, режимы трансмиссии и многое другое. Третий дисплей – сам щиток приборов. Но сенсорные кнопки еще не закончились. На руле присутствуют такие с каждой стороны, с возможностью настройки их функций. В последнее время влияние сенсоров на автомобилестроение велико. Но так ли оно удобно. Узнаем точнее, когда прокатимся на нем.