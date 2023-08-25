Описание приготовления:

Раскладывать и хранить заготовку из малины со сгущенкой лучше всего в маленьких контейнерах или в силиконовых формах, так как она очень хорошо замерзает. Перед применением ее необходимо разморозить и перемешать. Малину можно подавать с блинами, сырниками или просто к чаю.

Основной ингредиент: Ягоды / Малина Блюдо: Заготовки

Состав / Ингредиенты:

Малина 1 Килограмм

Сгущенка 300 Грамм

Количество порций 4

Калорийность

109 ккал

Калорийность

2 г

Белки

2 г

Жиры

19 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Заморозка малины со сгущенкой на зиму»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления малины с сгущенкой.

Ягоды малины переберите и выложите в формочки.

Залейте сверху сгущенкой. Немного постучите формочками по столу, чтобы сгущенка распределилась по ягодам. Закройте верх пленкой и уберите в морозильную камеру для хранения. Перед приемом достаньте контейнер из морозилки, поставьте в холодильник до полного оттаивания. Или извлеките из формы, дайте немного постоять и подавайте к столу.

Приятного аппетита!