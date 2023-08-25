Описание приготовления:
Раскладывать и хранить заготовку из малины со сгущенкой лучше всего в маленьких контейнерах или в силиконовых формах, так как она очень хорошо замерзает. Перед применением ее необходимо разморозить и перемешать. Малину можно подавать с блинами, сырниками или просто к чаю.
Основной ингредиент: Ягоды / Малина Блюдо: Заготовки
Состав / Ингредиенты:
- Малина 1 Килограмм
- Сгущенка 300 Грамм
Количество порций 4
Калорийность
109 ккал
Калорийность
2 г
Белки
2 г
Жиры
19 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Заморозка малины со сгущенкой на зиму»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления малины с сгущенкой.
Ягоды малины переберите и выложите в формочки.
Залейте сверху сгущенкой. Немного постучите формочками по столу, чтобы сгущенка распределилась по ягодам. Закройте верх пленкой и уберите в морозильную камеру для хранения. Перед приемом достаньте контейнер из морозилки, поставьте в холодильник до полного оттаивания. Или извлеките из формы, дайте немного постоять и подавайте к столу.
Приятного аппетита!