Результаты матчей и прогнозы на спорт — Scores24

Олимпийские игры. Быстрый обзор зимних видов спорта

Не каждый вид спорта может попасть в Олимпийскую программу. Такого права удостаиваются те игры, которые пользуются большой популярностью в большинстве стран мира. Если у вас нет возможности поехать на Олимпийские игры и наслаждаться и болеть за свою страну, то можете сделать это дома, посмотрев прямые спортивные трансляции онлайн. Вам также может понравится спортивная аналитика, результаты матчей и прогнозы на спорт на портале Scores24. Программа зимних Олимпийских игр представлена:

1. Лыжный спорт состоит из нескольких дисциплин

лыжные гонки – соревнование на преодоление дистанции от 800м до 50 км. Заезд может быть как командным, так и индивидуальным.

горные лыжи – спуск с горнолыжной трассы с объездом препятствие в виде флажков.

прыжки с трамплина – захватывающий, но опасный вид спорта, так как прыжки производятся со специально выстроенных конструкций высотой в 100 – 120 метров. Здесь оценивается и длина прыжка, и техника выполнения.

лыжное двоеборье объединяет прыжки с трамплина и гонки на дистанции. Удачно и технично выполненный прыжок дает преимущество в гонке на трассе.

фристайл – это зрелищный вид спорта, состоит из акробатических трюков на лыжах, спуска по неровной холмистой трассе и прыжков.

2. Коньковый спорт

соревнования конькобежцев – скоростные состязания по прохождению коротких (1-1,5км) и длинных (10км) дистанций.

шорт-трек – разновидность прохождения скоростной дистанции. Движение идет по кругу внутри хоккейной коробки. Выделяют индивидуальные забеги и эстафеты отдельно для мужчин и женщин. Во время эстафеты участникам разрешено толкать друг друга и препятствовать прохождению дистанции. В Олимпийскую программу шорт-трек вошел совсем недавно, в 1992 году, но уже пользуется популярностью.

фигурное катание – один из самых любимых и авторитетных видов спорта, старейшина Олимпийских игр. Разделяется на одиночное (мужское и женское) и парное катание, а так же произвольная программа.

Соревнуются в два этапа:

короткая программа, включающая восемь обязательных элементов, где оценивается техника исполнения.

произвольная, здесь оценивается техничность исполнения и художественная подача.

3. Бобслей – так же долгожитель Олимпиады. Суть соревнования заключается в скоростном спуске по ледяной трассе длинной до 2 км, в специальном транспорте (управляемый боб). Команда состоит из четырех человек. Двое разгоняют боб, придавая ему максимальное ускорение на старте, третий – рулевой, четвертый – тормозящий. Трасса имеет специально сконструированные виражи и повороты для усложнения прохождения. При разгоне бобы достигают скорости в 150 км/ч.

4. Санный спорт, тот же скоростной вид спорта, правила прохождения трассы такие же, как в бобслее, но с использованием специальных саней.

5. Биатлон – один из популярнейших видов спорта. Это двоеборье, где чередуются лыжные гонки со стрельбой по мишеням. Спортсмен должен первым преодолеть лыжную дистанцию и на четырех огневых рубежах поразить с наименьшим количеством промахов пять мишеней. Соревнования разделяют на личное первенство, спринт, эстафету, масс – старт.

6. Кёрлинг – довольно молодой участник зимних игр. Это командная игра, при которой используют снаряды, изготовленные из гранита. Камни, скользя при броске по льду, должны кучно встать в центре очерченного круга (дома). При этом, камни соперника нужно суметь вытолкнуть за пределы круга.

7. Несомненный лидер по количеству болельщиков – хоккей. Игра делится на три периода. В каждой команде по шесть человек: три нападающих, два защитника и вратарь. Игроки меняются по ходу игры.

Спорт не стоит на месте, и Олимпийская программа постоянно меняется, дополняясь новыми дисциплинами.