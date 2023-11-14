Крученое печенье на йогурте в шоколаде

У всех моих знакомых семьях чаепитие не ограничивается одним лишь потреблением чая. Некоторые хозяйки подают к согревающему напитку горячие бутерброды или элегантные канапе. Особенно если за столом гости. Другие — вместе с чаем ставят на стол крученое печенье собственного приготовления. А если оно еще и смочено в шоколаде, трапеза обещает быть легендарной.

Как вы относитесь к песочному печенью? Это рассыпчатое нежное лакомство обычно готовят либо на сметане, либо на майонезе. Но сегодня я поделюсь рецептом, который предусматривает использование небольшого количества йогурта. От такой метаморфозы выпечка становится только лучше: сохраняется рассыпчатая текстура, а вкусу выходит еще нежнее.

Как приготовить интересное крученое печенье на йогурте

Для приготовления целого противня данной выпечки вам понадобится всего 1 яйцо. Также заранее позаботьтесь о наличии пшеничной муки, разрыхлителя и кукурузного крахмала. Запаситесь плиткой черного шоколада для украшения готовых изделий. Более детальную инструкцию вы найдете далее.

Ингредиенты

Пшеничная мука250 г Подсолнечное масло50 мл Яйцо1 шт. Кукурузный крахмал2 ст. л. Йогурт2 ст. л. Соль щеп. Черный шоколад90 г Сахар60 г Ванильный сахар8 г Разрыхлитель0,5 ч. л.

Приготовление

В глубокой миске вбейте яйцо со щепоткой соли. Далее вмешайте в эту смесь ванильный сахар и сахара. Перемешайте всё до однородности. Добавьте в эту массу кукурузный крахмал. Перемешайте. Добавьте растительное масло. Теперь вмешайте в предыдущую смесь йогурт без добавок, просейте туда же разрыхлитель. Постепенно просейте в миску муку. Замесите мягкое эластичное тесто. Открывая небольшие кусочки, раскатайте их в тонкие жгуты. Эти жгуты сворачивайте пополам и соединяйте хвостики. Разрежьте изделия пополам, чтобы те не были слишком длинными. Обваляйте их в сахаре и выложите на противень, выстеленный пергаментной бумагой. Выпекайте печенье в разогретой до 180 градусов духовке около 15 минут. Далее дайте ему остыть и окуните каждую печенюшку с обеих сторон в растопленный черный шоколад.

Десерт к чаю готов! Подавайте его к столу, как только шоколад на краях застынет. Готовьте с удовольствием и делитесь опытом в комментариях!