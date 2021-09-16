Роскачество назвало лучшие мобильные приложения для видеозвонков

Центр цифровой экспертизы Роскачества провел исследование наиболее популярных мобильных приложений для видеозвонков.

Роскачество выбрало лучшие смартфоны для школьников Испытания проводились по 162 критериям для специализированных сервисов видеосвязи и по 140 критериям для мессенджеров и социальных сетей. Также проводился дополнительный тест приложений на безопасность с использованием специализированного ПО. В результате были проверены все ключевые функции, оценены удобство, информационная безопасность, производительность и надежность приложений видеозвонков.

Специалисты протестировали 19 приложений-мессенджеров и соцсетей: 10 для iOS и девять для Android, а также два специализированных сервиса видеосвязи (версии Skype и Zoom для обеих платформ).