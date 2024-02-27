Больше не захотите жарить картошку: готовим ее по-новому в два этапа – домочадцы будут просить еще

Жареная картошка – гастрономический восторг родом из детства. Она у всех разная, как салат оливье, но есть еще сотни вариантов блюд из картофеля.

Тем более диетологи не рекомендуют увлекаться жареной картошкой, особенно тем, у кого есть проблемы с холестерином или органами ЖКТ.

Эксперт сетевого издания «ТУТ НОВОСТИ», повар Юлия Архипова рассказала о простом рецепте, который легко заменит жареную картошку.

Нужно взять 500 г картофеля, вымыть клубни, очистить и нарезать брусками. Затем отправить их в кипяток на 5-7 минут, после чего откинуть на сито.

Далее следует переложить бруски в посуду поглубже. Затем нужно приготовить заправку.

Она делается из 4 ст. л. растительного масла без запаха, 1 ч. л. соли, 1 ч. л. паприки и 1 ч. л. молотого перца. Для аромата также можно добавить чесночный порошок.

Картошку необходимо хорошенько перемешать с заправкой, чтобы масло основательно покрыло каждый брусок.

Далее нужно выложить картофель на противень, застеленный пекарской бумагой, и отправить в духовку на 10-15 минут.

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