Семья — это нечто священное в мексиканской культуре. Поэтому неудивительно, что местные жители прилагают все усилия, чтобы создать для посетителей и гостей уникальные впечатления. С того момента, как вы выйдете из самолета и до самого последнего прощания, вы почувствуете себя частью сообщества дружелюбных, ярких и гостеприимных людей. Больше узнать о туризме можете тут https://traveltimes.ru/.

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Путешественников привлекают впечатляющие руины и реликвии майя в Мексике, красочные праздники и, конечно же, множество аппетитных блюд. Независимо от того, восхищаетесь ли вы Чичен-Ица ​​- лучше всего отреставрированным и самым известным из церемониальных центров майя — или пробуете свои силы в приготовлении тортильи в шумном меркадо Оахаки, каждое событие станет настоящим удовольствием для ваших чувств.

Отмеченный наградами роскошный отдых в Мексике

Если вы путешествуете один, с любимым человеком или в небольшой группе, туры по Мексике полностью адаптированы к вашему стилю путешествия.

Ваш преданный гид проведет вас по многочисленным сокровищам Мексики. Вместе вы исследуете город Пуэбла, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и можете попробовать знаменитый восхитительный соус из кротов, отправиться в утреннюю поездку на воздушном шаре над Теотиуаканом и посетите культовые пирамиды Солнца и Луны.

В дополнение к шумным космополитическим центрам Мехико, Оахака и Гвадалахара, вы также полюбуетесь природной красотой Мексики, исследуя природу. Экскурсии с гидом по джунглям штата Чьяпас, руинам доколумбовых археологических раскопок и заповеднику Селестун, где проживает постоянная колония розовых фламинго, — это лишь немногие из уникальных мексиканских впечатлений, которые вам и вашим товарищам по путешествию понравятся, когда вы забронируете номер.