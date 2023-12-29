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Рецепт: Салат быстрый с селедкой — Быстрый , простой и вкусный салат.

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Рецепт: Салат быстрый с селедкой — Быстрый , простой и вкусный салат.

Ингредиенты:
сельдь соленая — 1 шт;
зеленый горошек — 1 банка;
яблоко кисло-сладкое — 2 шт;
лук синий — 1 шт;
лимонный сок — 1 ч.л;
масло подсолнечное — 2 ст.л;
горчица французская — 1 ст.л;
укроп замороженный — 1 ст.л
Способ приготовления: Добрый день, уважаемые мои читатели!
Для тех, кто лубит салаты типа «сельдь под шубой «, но не любят возиться и ждать. пока настоится салат, предлагаю этот быстрый вариант.

Ингредиентов не много.

Рецепт: Салат быстрый с селедкой - Быстрый , простой и вкусный салат.

Нарезаю мелко лук красный, или его называют ещё синий. Сразу добавляю в лук лимонный сок и хорошо вымешиваю лук с соком, даже проминаю его рукой.

Рецепт: Салат быстрый с селедкой - Быстрый , простой и вкусный салат.

Яблоки мою, затем чищу.

Рецепт: Салат быстрый с селедкой - Быстрый , простой и вкусный салат.

нарезаю яблоки мелкими кубиками.

Рецепт: Салат быстрый с селедкой - Быстрый , простой и вкусный салат.

Добавляю яблоки, горчицу и подсолнечное масло ( у меня не рафинированное, пахучее), вымешиваю.

Рецепт: Салат быстрый с селедкой - Быстрый , простой и вкусный салат.

Пусть всё женится, а я приступаю к селёдке. Очищаю селёдку.

Рецепт: Салат быстрый с селедкой - Быстрый , простой и вкусный салат.

Вынимаю косточки, отделяю мякоть. Когда чищу селёдку, постоянно обтираю её бумажными полотенцами.

Рецепт: Салат быстрый с селедкой - Быстрый , простой и вкусный салат.

Селёдку мелко нарезаю кубиками.

Рецепт: Салат быстрый с селедкой - Быстрый , простой и вкусный салат.

Складываю селёдку в салат и нарезаю мелко укроп. У меня укроп замороженный, нарезаю не размораживая.

Рецепт: Салат быстрый с селедкой - Быстрый , простой и вкусный салат.

Рецепт: Салат быстрый с селедкой - Быстрый , простой и вкусный салат.

Всё хорошо вымешиваю, солить, сами понимаете, уже не нужно.

Рецепт: Салат быстрый с селедкой - Быстрый , простой и вкусный салат.

Салат готов, сочный, свежий. За ночь настоится, но можно кушать сразу.

Рецепт: Салат быстрый с селедкой - Быстрый , простой и вкусный салат.

Можно и на новогодний стол.

Время приготовления: 20 мин. Примерная стоимость порции: 60 руб.

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