Рецепт: Салат быстрый с селедкой — Быстрый , простой и вкусный салат.

Ингредиенты:

сельдь соленая — 1 шт;

зеленый горошек — 1 банка;

яблоко кисло-сладкое — 2 шт;

лук синий — 1 шт;

лимонный сок — 1 ч.л;

масло подсолнечное — 2 ст.л;

горчица французская — 1 ст.л;

укроп замороженный — 1 ст.л

Способ приготовления: Добрый день, уважаемые мои читатели!

Для тех, кто лубит салаты типа «сельдь под шубой «, но не любят возиться и ждать. пока настоится салат, предлагаю этот быстрый вариант.

Ингредиентов не много.

Нарезаю мелко лук красный, или его называют ещё синий. Сразу добавляю в лук лимонный сок и хорошо вымешиваю лук с соком, даже проминаю его рукой.

Яблоки мою, затем чищу.

нарезаю яблоки мелкими кубиками.

Добавляю яблоки, горчицу и подсолнечное масло ( у меня не рафинированное, пахучее), вымешиваю.

Пусть всё женится, а я приступаю к селёдке. Очищаю селёдку.

Вынимаю косточки, отделяю мякоть. Когда чищу селёдку, постоянно обтираю её бумажными полотенцами.

Селёдку мелко нарезаю кубиками.

Складываю селёдку в салат и нарезаю мелко укроп. У меня укроп замороженный, нарезаю не размораживая.

Всё хорошо вымешиваю, солить, сами понимаете, уже не нужно.

Салат готов, сочный, свежий. За ночь настоится, но можно кушать сразу.

Можно и на новогодний стол.

Время приготовления: 20 мин. Примерная стоимость порции: 60 руб.