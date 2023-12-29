Рецепт: Салат быстрый с селедкой — Быстрый , простой и вкусный салат.

Ингредиенты:
сельдь соленая — 1 шт;
зеленый горошек — 1 банка;
яблоко кисло-сладкое — 2 шт;
лук синий — 1 шт;
лимонный сок — 1 ч.л;
масло подсолнечное — 2 ст.л;
горчица французская — 1 ст.л;
укроп замороженный — 1 ст.л
Способ приготовления: Добрый день, уважаемые мои читатели!
Для тех, кто лубит салаты типа «сельдь под шубой «, но не любят возиться и ждать. пока настоится салат, предлагаю этот быстрый вариант.
Ингредиентов не много.
Нарезаю мелко лук красный, или его называют ещё синий. Сразу добавляю в лук лимонный сок и хорошо вымешиваю лук с соком, даже проминаю его рукой.
Яблоки мою, затем чищу.
нарезаю яблоки мелкими кубиками.
Добавляю яблоки, горчицу и подсолнечное масло ( у меня не рафинированное, пахучее), вымешиваю.
Пусть всё женится, а я приступаю к селёдке. Очищаю селёдку.
Вынимаю косточки, отделяю мякоть. Когда чищу селёдку, постоянно обтираю её бумажными полотенцами.
Селёдку мелко нарезаю кубиками.
Складываю селёдку в салат и нарезаю мелко укроп. У меня укроп замороженный, нарезаю не размораживая.
Всё хорошо вымешиваю, солить, сами понимаете, уже не нужно.
Салат готов, сочный, свежий. За ночь настоится, но можно кушать сразу.
Можно и на новогодний стол.
Время приготовления: 20 мин. Примерная стоимость порции: 60 руб.