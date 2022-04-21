Розбір ключових положень у складанні бізнес плану для фермера-початківця

Вирощування зеленої цибулі

Деякі підприємці-початківці вважають, що технологія вирощування цибулі взимку досить проста: всього посадити готову цибулину в землю розведену піском, і під променями сонця, що палює, швидко дозріє зелена цибулька — можна зробити непоганий бізнес. Чи є підводне каміння?

"Потрібна нормальна вологість, постійна температура в районі 20 градусів, і вища може цілком негативно позначитися."

Якщо садити його вдома, то скільки його посадите? Заробіток копійчаний. А якщо садити у великих кількостях, потрібне приміщення, потім треба комусь ще це продати. Ви не конкурент великим господарствам. У них витрати завжди будуть меншими, як і ціна."

"Я б не назвав вирощування цибулі бізнесом, хіба що сезонним. Адже тільки навесні її вигідно вирощувати. Бо тоді витрати на вирощування порівняно не великі. А якщо будувати теплицю з усіма умовами для вирощування взимку, то собівартість такої цибулі буде високою". Це нам розповів форум фермерів.

Добрива з курячого посліду

Деякі фермери скаржаться, що при веденні та розвитку такої справи в господарстві, як курячий послід, складно знайти оптового покупця, контрагента, особливо зарубіжного. Своїм досвідом діляться підприємці:

"Сирий курячий послід зацікавить хіба що дачників і прилеглих фермерів. Якщо хочете організувати серйозну справу, курячий послід треба проіснувати, дезінфікувати і упаковувати. Тобто, потрібні інвестиції. Упакована в мішки по п'ять-десять кілограм послід непогано розходиться через магазини, торгу і сільгоспінвентарем. Тут і посередники з'являться."

Вівчарство

Вівчарство – задоволена спірна тема у сільському господарстві. Одні фермери переконані, що справа досить складна щодо географії розведення овець: потрібні великі площі та наявність ринків збуту, а інші успішно ведуть овечий бізнес:

"Якщо говорити про Романівську вівцю то у породи є певні плюси, вона невибаглива і приносить потомство 2 рази на рік 2-3 ягняти, коли більшість порід 1-2 і раз на рік. При цьому у неї немає курдюків і всього іншого, а значить м'ясо будуть більш цінується у всяких кафе, їдалень та шашличних.

З мінусів можна назвати що вони дуже великі. Але 40 кг м'яса у тушках та напівтушках з однієї голови отримаєте і це за 6 місяців.

І так із 150 голів можна отримати 600 голів на забій за рік. по 40 кг кожен і карбованців по 300. Це десь на 7 200 000."